AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Sultangazi'de kadınlarla buluşma programında konuştu. Murat Kurum, 'Ne söz verdiysek yerine getirdik, şimdi İstanbul diyoruz. İstanbul’a hizmetleri yapan kadınlar olarak İstanbul’un makus talihini sizler değiştireceksiniz.' ifadelerini kullandı. Kurum'a Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan da eşlik etti...



Murat Kurum'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Biz milletimize her anınızda yanınızda hep olacağız dedik. Sizin de desteğinizi her sokakta görüyoruz. Hayır dualarınızı eksik etmediğiniz için teşekkür ediyorum.

İstanbul mimarlık tarihinde eşine az rastlanır eserlere sahiptir. Bu eserlerin çoğu kadınlarımızın eserleridir. İstanbul'un her noktası buna şahittir. İstanbul'un ruhunu siz verdiniz. 94’ten 2019’a kadar İstanbul’un makus talihini değiştiren bu ruhtur. İstanbul’a bu hizmetleri yapan kadınlar olarak İstanbul’un makus talihini sizler değiştireceksiniz. İstanbul’da kadınlarımızın emeklerinin karşılığı asla değişmez. Biz göreve geldiğimizde hane ekonomisinin güçlendiği en önemli rol kadınlarımızın olacaktır. İlk işini kuran 100 bin emekçi kadımıza 100 bin lira destek ile sermaye bizden diyeceğiz.

Tüm büyüklerimizin her anında yanında olacağız. İhtiyaç sahiplerinin İstanbulkart’ına her ay 2.500 ödeme yapacağız.

Trafik çilesi her birimizin ömründen 3 buçuk yıl çalıyor. İstiyoruz ki kadınlarımızın bu zahmeti bitsin. Trafik çilesini birçok ulaşım atılımı ile çözeceğiz. İşin sonunda tüm sevdiklerinizle daha çok vakit geçireceksiniz.

SULTANGAZİ’DE MEYDANDAN GEÇEN TRAMVAY HATTI YERİN ALTINA ALINACAK

31 Mart’ta tramvay hattını bir hat daha uzatarak o hizmetleri vereceğiz. Ortadan geçen tramvay hattını en kısa zamanda yerin altına alacağız.

Afetlere dirençli bir İstanbul vaat ediyoruz. 600 bin evin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Bir seferberlik başlatacağız. Sultangazi’deki imar problemi gibi tüm alanlara çalışacağız. Tapu problemini giderecek çalışmalar yapacağız. Sultangazi’de plan, imar sorununu halledeceğiz. 650 bin yeni yuvayı sizlerle inşa edeceğiz.

'İSTANBUL’UMUZUN SOKAKLARINI GÜVENLİ, HUZURLU HALE GETİRECEĞİZ'

Biz göreve gelir gelmez 39 ilçemize hizmet verecek tesisleri kuracağız. İki büyük yaşam alanında hayvanlarımıza bakacağız. Giderleri belediye olarak biz karşılayacağız. İstanbul’umuzun sokaklarını güvenli, huzurlu hale getireceğiz. Hep birlikte bu mücadeleyi yapacağız. Sultangazi’mize güveniyoruz. Sizler için çalışmak bizim boynumuzun borcu.

'ŞİMDİ İSTANBUL DİYORUZ'

Ne söz verdiysek yerine getirdik, şimdi İstanbul diyoruz. Trafik çilesini bitirecek adımları atacağız.

Okullarımızın temizlik ve güvenlikle ilgili taleplerini büyükşehir olarak biz sağlayacağız. 3 müjde daha vereyim. Tüm okullarda beslenme desteği vereceğiz. Ulaşımı tamamen ücretsiz yapıyoruz. Yaşı 0-6’ya çıkarıyoruz. Hem size hem eşlerinize çocuklarınızla ücretsiz seyahat hakkı veriyoruz. Biz dertliyiz. İstanbul’daki vatandaşlarımızın huzur içinde yaşamaları için dertliyiz