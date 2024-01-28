Giresun'da 31 Mart 2024 Yerel seçimlerinde CHP'nin belediye başkan adayları isim listesi açıklandı mı? sorusu Giresunlu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. CHP Parti Meclisinin yaptığı toplantı sonrası açıklanan listede Giresun'da merkez ve bazı ilçeler ilçeler ile belde belediye başkan adayları açıklandı. İşte 2024 yerel seçimleri Şebinkarahisar, Alucra, Dereli, Doğanken, Piraziz, Görele, Espiye, Keşap CHP belediye başkan adayları isim listesi.

Cumhuriyet Halk Partisinde, 31 Mart 2024'de yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adaylarını açıkladı.. CHP PM’nin açıkladığı belediye başkan adayları listesinde Giresun merkez ve ilçeleri de yer aldı. Giresun'da CHP'nin başkan adayı kim? Hangi isim belediye başkan adayı olarak açıklandı? Şebinkarahisar CHP belediye başkan adayı kim? Bulancak CHP belediye başkan adayı kim oldu? İşte Alucra, Dereli, Doğanken, Piraziz, Görele, Espiye, Keşap CHP belediye başkan adayları. Tabi bu listede olmayan daha karar verilmemiş belediye başkan adayları da var. Listede Yağlıdere, Espiye, Tirebolu, Bulancak ilçeleri yok. İşte açıklanan CHP'nin Giresun ve ilçeleri belediye başkan adayları.

Özlem Uzuner Dereli Belediye Başkanı olarak açıklandı.

Tek bayan aday olarak açıklanan Dereli Belediye Başkanı Özlem Uzuner'in ilçesinde iddialı olduğu görülüyor.

CHP GİRESUN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024 Fuat Köse

CHP ŞEBİNKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024 Murat KÖMBE

CHP ALUCRA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024 Necati KAVUKCU

CHP ÇAMOLUK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024 Uğur NAZLI oldu.

CHP ÇANAKÇI BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024. Mustafa KUDAL

CHP DERELİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024 Özlem UZUNER

CHP DOĞANKENT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024 İrfan TÜFEKCİ

CHP GÜCE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024 Ahmet Salih BAL

CHP KEŞAP BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024 Metin ÖZTÜRK

CHP EYNESİL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024 Ahmet Latif KARADENİZ

CHP GÖRELE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024 Hasbi DEDE

CHP PİRAZİS BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024 Hüseyin GÖRGÜLÜOĞLU

CHP DUROĞLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024 Yahya ÇALCALI

CHP SOĞUKPINAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI 2024 Mustafa EYİCE