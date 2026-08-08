TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi”, uzun süren görüşmelerin yanı sıra siyasi tansiyonu yükselten sert tartışmalara da sahne oldu.

Komisyondaki gerilimin merkezinde ise İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ile MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül arasında yaşanan tartışma yer aldı.

İYİ Partili Türkeş Taş’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP’nin yürüttüğü siyasete ilişkin sert eleştirileri üzerine MHP sıralarından tepki geldi. Bülbül’ün, Türkeş Taş’a yönelik “Sen ağzını topla, pislik sensin” şeklindeki sözleri tartışmanın fitilini ateşledi.

Gerilim bununla da sınırlı kalmadı. Bülbül masaya yumruk vururken, tartışmaya müdahil olan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın’ın üzerine yürüdü. Bazı haber kaynaklarında Bülbül’ün Dalgın’a yönelik sert ifadeler kullandığı ve tartışmanın fiziki arbedeye dönüşme noktasına geldiği aktarıldı.

Yaşanan gerilimi dikkat çekici hale getiren en önemli ayrıntılardan biri ise tartışmanın taraflarından Ayyüce Türkeş Taş’ın, Ülkücü hareketin tarihi açısından simge isimlerden biri olan Alparslan Türkeş’in kızı olması.

Alparslan Türkeş, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu lideri ve Ülkücü hareketin siyasi tarihinde belirleyici isim olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle Türkeş Taş ile MHP’li vekiller arasında yaşanan tartışma, sıradan bir siyasi polemiğin ötesinde, ülkücü hareketin geçmişi ve siyasi mirası üzerinden de dikkat çekti.

Ayyüce Türkeş Taş’ın konuşmasında babası Alparslan Türkeş’in siyasi mirasına ve MHP’nin bugün izlediği politikaya ilişkin değerlendirmeler yapması üzerine salondaki tansiyon yükseldi.

MHP'li Bülbül'ün sert sözleri üzerine tartışma büyüdü. Bülbül'ün “Pislik sensin” ve “ahlaksız” şeklindeki ifadeleri tartışmanın en sert anlarından biri oldu.

“Kimse Devlet Bahçeli’ye pislik diyemez”

Tartışmanın büyümesinde Bülbül’ün, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleri kabul edilemez bulduğunu belirterek tepki göstermesi etkili oldu.

Bülbül'ün, “Kimse Devlet Bey'e pislik diyemez” sözleriyle tepki gösterdiği aktarılırken, tartışma kısa sürede karşılıklı sert sözlere dönüştü.

Ardından Bülbül'ün masaya yumruk vurduğu ve İYİ Partili milletvekillerinin bulunduğu bölüme doğru yöneldiği görüldü.

Burak Dalgın’ın üzerine yürüdü

Tartışmanın ikinci aşamasında İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın da tartışmaya dahil oldu.

Bülbül ile Dalgın arasında karşılıklı sert sözler yaşanırken, MHP'li vekilin Dalgın'ın üzerine yürümesiyle komisyondaki gerilim daha da arttı.

Bazı görüntü ve haber aktarımlarında Bülbül'ün Dalgın'a yönelik “Kimsin sen, dışarı gel” ve tehdit olarak yorumlanan sert ifadeler kullandığı aktarılıyor.

Komisyondaki diğer milletvekillerinin araya girmesiyle olayın daha ileri bir fiziki çatışmaya dönüşmesi önlendi.

“Ülkücü hareketin mirası” yeniden tartışma konusu oldu

Meclis'te yaşanan kavganın siyasi açıdan dikkat çeken bir başka yönü ise Alparslan Türkeş'in siyasi mirasının kim tarafından ve nasıl temsil edildiği tartışmasını yeniden gündeme taşıması oldu.

Ayyüce Türkeş Taş'ın, babasının kurduğu siyasi hareketin bugün geldiği noktaya yönelik eleştirileri ile MHP milletvekillerinin Bahçeli'yi savunan tutumu, iki farklı siyasi yaklaşımın aynı komisyonda karşı karşıya gelmesine neden oldu.

Bir tarafta Alparslan Türkeş'in kızı olarak babasının siyasi mirasına ilişkin eleştirilerde bulunan Ayyüce Türkeş Taş, diğer tarafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ve partisini savunan MHP'li milletvekilleri vardı.

Bu tablo, tartışmanın neden kısa sürede kişisel ve sert bir polemiğe dönüştüğünü de ortaya koydu.

Meclis’te siyasetin dili yeniden tartışılıyor

TBMM çatısı altında siyasi görüşlerin sert biçimde karşı karşıya gelmesi olağan olsa da, milletvekillerinin birbirlerine yönelik hakaret içeren ifadeler kullanması ve fiziksel müdahale görüntüsü oluşturacak şekilde birbirlerinin üzerine yürümesi kamuoyunda yeni bir tartışma başlattı.

Özellikle Meclis komisyonlarının yasama faaliyetlerinin yürütüldüğü yerler olduğu düşünüldüğünde, siyasi farklılıkların hakaret, tehdit ve fiziki gerilim görüntülerine dönüşmesi dikkat çekti.

Yaşananlar sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, tartışmanın tarafları ve kullanılan ifadeler üzerinden siyasi çevrelerden farklı değerlendirmeler gelmeye başladı.

“Çerçeve Yasa” komisyondan geçti

Saatler süren görüşmelerin ardından “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi.

Yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanan teklif, 5 Ağustos'ta TBMM'ye sunuldu. Komisyon görüşmelerinin yaklaşık 18 saat sürdüğü bildirildi.

Ancak teklifin komisyondan geçmesinin önüne, görüşmeler sırasında yaşanan sert siyasi tartışmalar geçti.

MECLİS’TE DİKKAT ÇEKEN TABLO

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş:

MHP ve Devlet Bahçeli'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

MHP'li Muhammed Levent Bülbül:

Türkeş Taş'a sert sözlerle karşılık verdi, masaya yumruk vurdu.

İYİ Partili Burak Dalgın:

Tartışmaya müdahil oldu. Bülbül'ün Dalgın'ın üzerine yürümesiyle gerilim daha da yükseldi.

Komisyon:

Milletvekillerinin araya girmesiyle daha büyük bir arbedenin önüne geçildi.

Siyasi miras tartışması Meclis koridorlarına taşındı

TBMM'deki bu görüntüler, yalnızca bir komisyon tartışması olarak görülmeyecek kadar önemli siyasi semboller barındırıyor.

Çünkü tartışmanın bir tarafında Ülkücü hareketin tarihi lideri Alparslan Türkeş'in kızı, diğer tarafında ise bugün MHP'yi temsil eden milletvekilleri bulunuyor.

Dolayısıyla yaşanan gerilim, bir anlamda Alparslan Türkeş'in siyasi mirasının nasıl yorumlanacağı ve MHP'nin bugünkü çizgisinin bu mirasla ilişkisi konusunda devam eden siyasi tartışmanın Meclis'e yansıması olarak da değerlendiriliyor.

Meclis'teki görüntüler ise Türk siyasetinde zaten sertleşen siyasi dilin, yasama faaliyetlerinin yürütüldüğü komisyon salonlarına kadar taşındığını bir kez daha ortaya koydu.

Sonuç

“Çerçeve Yasa” görüşmelerinde yaşanan “pislik” tartışması, yalnızca birkaç milletvekilinin karşılıklı atışması olarak kalmadı.

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş'a yönelik ağır ifadeler, MHP'li Muhammed Levent Bülbül'ün masaya yumruk vurması, İYİ Partili Burak Dalgın'ın üzerine yürümesi ve araya giren milletvekilleriyle büyümesi önlenen arbede, Meclis tarihine tartışmalı görüntülerden biri olarak yansıdı.

Şimdi gözler, yaşanan bu gerilimin ardından tarafların yapacağı açıklamalara ve Meclis Başkanlığı'nın konuya ilişkin herhangi bir işlem yapıp yapmayacağına çevrildi.