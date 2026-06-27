Murat Boz, dün gece Samsun Batıpark Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hayranlarıyla buluştu.

SAMSUN (İGFA) - Samsun'un yanı sıra çevre illerden gelen binlerce müzikseverin katıldığı konserde ünlü sanatçı Murat Boz, sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla festival coşkusunu zirveye taşıdı.

'Yapar mısın, Özledim', 'Geri Dönüş Olsa' gibi hit parçalarının yanı sıra kısa dönem önce düet olarak yayınladığı 'Kolay Değil' şarkısını rock versiyonda söyledi ve büyük alkış aldı.



Murat Boz'a Batıpark'ı hıncahınç dolduran müzikseverler gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti. Enerjisi, yüksek performansıyla beğeni toplayan sanatçı, Samsun'da unutulmaz bir festival gecesine imza attı.