KAYSERİ (İGFA) - Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen konserde Murat Boz, repertuvarının sevilen parçalarını seslendirdi.

Festival kapsamında sanatçıyı dinlemeye gelen müzikseverler, konser boyunca şarkılara eşlik etti.

Ünlü sanatçı, 'Yapar mısın?', 'İki Medeni İnsan', 'Üzüleceksin' ve 'Adını Bilen Yazsın' gibi beğeniyle dinlenen şarkılarını Kayserililer için söyledi. Murat Boz'un sevilen hitlerinin art arda seslendirildiği konserde dinleyiciler de sanatçıya eşlik etti. Sahne performansı ve geniş repertuvarıyla festivalin sekizinci gününün akşam programına renk katan Murat Boz, Kayserili müzikseverlere sevilen şarkılarından oluşan bir konser sundu.