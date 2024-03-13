8 Mart Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla YYÜ Gaziosmanpasa Hastanesi'nde coşkulu bir kutlama düzenlendi.

Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Sedat Azak, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Arzu Kaya Öztaş ve Başhekim Doç. Dr. Derya Bayırlı Turan'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarından sonra, geçtiğimiz yıl vefat eden kurumun sevilen hekimlerimden Göz Dr. Sinan Albayrak'ın anısına video gösterimi yapıldı.

Ses ve sahne sanatçısı Betül Özalp yönetiminde hastane çalışanlarından oluşan "Kadınlar Korosu" ise, söyledikleri sarkıları doktorlara hediye ederken büyük beğeni topladı.

Türkiye'de ve dünyanın farklı şehirlerinde turneler yaparak büyük başarılara imza atan Yüksek Ökçeler Ses Oyuncuları Almula Merter Churm, Yeşim Gül, Ayşenil Şamlıoğlu, Seren Fosforoğlu ve müzisyen Hakan Kılıç'tan oluşan ekip KADIN HİKAYELERİ tiyatro oyunuyla güne damga vurdu.