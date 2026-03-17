Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, son olarak ilçedeki tatlıcılarda ve marketlerde denetim yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Zabıtası, Ramazan Bayramı öncesi rutin denetimlerine devam ediyor. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde, ilçe sakinlerinin yoğun olarak uğradığı market ve tatlı satan işletmeleri denetleyen Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çayırovalıların tüketici haklarını korumak adına işletmelerde kontrollerde bulunuyor. Marketlerde ruhsat ve hijyen denetiminin yanı sıra Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulan çikolata stantlarındaki ürünlerin fiyat etiketlerinde ve son kullanma tarihlerinde denetim gerçekleştirdi.

DENETİMLER SÜRECEK

Denetimlerin devamında ilçede tatlı satan esnaflara giden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, burada hijyen, ruhsat, fiyat etiketi gibi denetimlerde bulundu. Kuruyemiş satışı bulunan dükkanlarda ürünlerin sağlık açısından kontrollerini sağlayan ekipler, ilgili konularda uyarılarda bulundu. Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı boyunca da denetimlere devam edeceği belirtilirken, Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak adına çalışmaların süreceği belirtildi.