Yeni yıl coşkusu Times Meydanı’nda yüz binlerce kişiyi bir araya getirdi, ABD'liler 2025'e 'merhaba' dedi. Kutlamalardan geriye ise tonlarca çöp ve kalabalığın bıraktığı atıklar kaldı. Temizlik ekipleri, gece boyu süren kutlamaların ardından meydanı temizlemek için seferber oldu.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - New York’un ünlü Times Meydanı (Times Square), 2025 yılını karşılamak için dünya çapında gelen yüz binlerce kişiyi ağırladı. 31 Aralık 2024’te başlayan kutlamalar, gece yarısı dev kristal ‘Yeni Yıl Topu’nu yerle bir etmesiyle zirveye ulaştı.

Konfeti, balon, düdük ve pankartlarla donatılan meydan, gece boyu rengarenk bir görsel şölene sahne olsa da, sabahın ilk ışıklarıyla geriye tonlarca çöp kaldı.

Kutlamalar sırasında yüz binlerce kişi, meydanda geçirdiği zamanın ardından geriye atıkları bırakarak ayrıldı.

New York’tan bildiren Özlem Özgüt Yörekli, kutlamaların ardından meydana bırakılan atıkları görüntüledi.

Meydanın temizlenmesi için New York Temizlik İşleri Müdürlüğü, yüzlerce personel ve 80'den fazla temizlik aracıyla seferber oldu. Toplanan çöp miktarının tonları aştığı belirtildi.

ABDPost.Com'un haberine göre bu tür büyük etkinliklerin ardından meydana gelen temizlik maliyetlerinin de oldukça yüksek olduğu ifade ediliyor.

Times Meydanı’nda yeni yılın coşkusu bir yanda devam ederken, temizlenmesi gereken büyük bir atık yığını geride kaldı.