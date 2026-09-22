Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM'de düzenlenen panelde çocukları dijital risklerden koruyacak küresel standartlar çağrısı yaptı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların dijital ortamda korunmasına ilişkin uluslararası topluma önemli mesajlar verdi. Göktaş, 'Çocukların güvenliği en başından itibaren dijital sistemlerin içine yerleştirilmelidir.' dedi.

Bakan Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu Üst Düzey Haftası kapsamında New York'taki BM Genel Merkezi'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Ofisi işbirliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen 'Görünmeyen Mimari: Çocuklar İçin Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek, Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi' panelinde konuştu.

'GÖRÜNMEYEN MİMARİ' DİJİTAL DENEYİMİ BELİRLİYOR

Konuşmasında, etkinliğin başlığında yer alan 'görünmeyen mimari' kavramının; algoritmalar, öneri sistemleri, tasarım tercihleri, yaş doğrulama araçları ve bildirimlerin çocukların dijital deneyimlerini şekillendirmedeki rolüne işaret ettiğini belirten Göktaş, bu sistemlerin çocukları siber zorbalık, istismar, zararlı içerikler, ekran bağımlılığı ve mahremiyet ihlalleri ile karşı karşıya bırakabileceğini söyledi. İstenmeyen sonuçları önlemek için yalnızca içerik moderasyonunun yeterli olmadığını vurgulayan Göktaş, çocuk güvenliğinin dijital sistemlerin tasarım aşamasında dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

'TÜRKİYE ÖN SAFTA'

Türkiye'nin sistem tasarımında koruyucu, önleyici, bütüncül ve sistematik bir yaklaşımı desteklediğini kaydeden Göktaş, güvenli bir dijital dünya için güçlü yasalar, çocuk merkezli tasarım, bilinçli aileler ve eğitimciler ile bu kesimlerin politika süreçlerine katılımının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çocukların dijital güvenliğini politikalarının merkezine yerleştirdiklerini belirten Göktaş, Türkiye'nin sosyal medya düzenlemeleriyle şeffaflık ve denetim tedbirlerinin uygulanmasında ön saflarda yer aldığını söyledi.

15 YAŞ ALTI İÇİN YAŞ SINIRI, 15 YAŞ ÜSTÜ İÇİN GÜVENLİ ALAN HEDEFİ

Bakan Göktaş, düzenlemelerin yalnızca 15 yaş altı çocuklara yönelik olmadığını, 15 yaş üstündeki gençler için de güvenli dijital alanlar oluşturmayı ve bağımlılık yapıcı kullanımı engelleyen ilave özellikler getirmeyi amaçladığını belirtti. Ayrıca oyun platformlarının da zorunlu yaş derecelendirmesiyle düzenlendiğini ifade eden Göktaş, 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı' ile 'Çocuklar Güvende' uygulamalarının çocuklara ve ailelere güvenli internet kullanımı ile dijital riskler konusunda rehberlik ettiğini söyledi.

Dijital deneyimlerin sınır tanımadığını vurgulayan Bakan Göktaş, çocukların haklarını ve güvenliğini korumak için uluslararası toplumun ortak standartlar geliştirmesi ve bilgi paylaşımını artırması gerektiğini ifade etti. 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' ve uluslararası toplantılarda geliştirilen işbirliklerinin önemini sürekli dile getirdiklerini belirten Bakan Göktaş, Türkiye'nin deneyimlerini paylaşmaya ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.