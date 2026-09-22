Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Başbakanı Kurti'yi Türkevi'nde kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler, ticaret, savunma sanayii ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Türkevi'nde Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti.

Kabulde, Türkiye-Kosova ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TİCARET VE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNE VURGU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacmini potansiyeline uygun şekilde artırmak için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti. Erdoğan ayrıca güvenlik ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliğinin de ilerletileceğini belirtti. Türkiye'nin Kosova'nın uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için desteğinin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin Balkan ülkeleri arasındaki diyaloğu da desteklediğini dile getirdi.

KURTİ, COP31 LİDERLER ZİRVESİ'NE DAVET EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Kosova Başbakanı Kurti'yi Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etti. Kabulde Erdoğan'a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Başkanvekili Büyükelçi Çağrı Erhan eşlik etti