Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'ta iş dünyası ve yatırımcılarla bir araya gelerek enerji projelerini ve yatırım fırsatlarını anlattı. Bakan Bayraktar, 'Türkiye'nin enerji politikaları arz güvenliği ve net sıfır hedefi ekseninde şekilleniyor' dedi.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'ta DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında farklı sektörlerden iş dünyası temsilcileri ve yatırımcılarla buluştu.

Toplantıda, Türkiye'nin büyüyen ekonomisinin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen enerji politikaları; arz güvenliği, dışa bağımlılığın azaltılması ve 2053 net sıfır emisyon hedefi çerçevesinde ele alındı.

YATIRIMCILARA ENERJİ ALANINDAKİ FIRSATLAR AKTARILDI

Toplantıda yenilenebilir enerji, nükleer enerji, doğal gaz ve petrol aramacılığı, kritik mineraller ile enerji altyapılarında hayata geçirilen projeleri ve yatırımcılara sunulan fırsatları paylaşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin güçlü altyapısına, gelişmiş enerji piyasasına ve stratejik konumuna dikkat çekerek, ülkenin bölgesel enerji ticaretindeki rolünü de değerlendirdi.

DEİK İLE CNI ARASINDA İŞ BİRLİĞİ

Toplantının ardından DEİK ile Brezilya Ulusal Sanayi Konfederasyonu (CNI) arasında, COP31 ve sonraki COP süreçleri kapsamında iklim ve sürdürülebilirlik alanlarında kurumsal iş birliğini güçlendirmeye yönelik Mutabakat Zaptı imzalandı. Bakan Bayraktar, mutabakatın taraflar için hayırlı olmasını dileyerek, toplantının uluslararası sermaye, teknoloji ve finansman imkânlarını somut projelere dönüştürecek yeni iş birliklerine zemin hazırlamasını temenni etti.