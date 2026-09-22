DEİK TAİK'in New York'taki resepsiyonunda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, orta-uzun vadede 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin mümkün olduğunu söyledi.

ANKARA (İGFA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK), 19. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında New York Halk Kütüphanesi'nde bir resepsiyon düzenledi.

Resepsiyona Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TCMB Başkanı Fatih Karahan, DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı Murat Özyeğin ile Türkiye ve ABD'den iş dünyası temsilcileri katıldı.

'İKİLİ TİCARET 38 MİLYAR DOLARI AŞTI'

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada ABD'nin Türkiye'nin ihracatında üçüncü, ithalatında ise dördüncü büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlattı. Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 38 milyar doları aştığını belirten Bolat, bu yıl toplam ikili ticaretin yüzde 10'dan fazla artarak 42-43 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini söyledi. Bu tablonun iki yıl içinde yıllık ticaret hacminin 50 milyar dolara çıkabileceğine işaret ettiğini ifade eden Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine de değinerek, orta-uzun vadede bu hedefe ulaşmak için doğru yolda olduklarını dile getirdi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yalnızca ticaretle sınırlı olmadığını vurgulayan Bolat, enerji, savunma ve teknoloji alanlarında da işbirliğinin derinleştiğini söyledi.

YATIRIMLAR TEDARİK ZİNCİRİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Ticaret Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Bolat, karşılıklı yatırımların teknoloji transferi, inovasyon, istihdam ve üretim açısından önemli katkılar sağladığını belirterek, bu yatırımların hem Türkiye'de hem de ABD'de istihdam oluşturduğunu ifade etti. Bu durumun, Atlantik'in her iki yakasındaki tedarik zincirlerini güçlendirdiğini söyleyen Bakan Bolat, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin, onlarca yıllık ittifaka dayanan karşılıklı güven üzerine inşa edildiğini vurgulayarak, yeni ortaklık alanlarını değerlendirmeye devam ettiklerini söyledi. Bakan Bolat, 'İlişkilerimiz adına daha parlak bir geleceğe inanıyor ve ticari bağlarımızda yeni bir döneme adım atmaya büyük ölçüde hazır bulunuyoruz' dedi.