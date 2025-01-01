New York'ta yüz binlerce kişi, Times Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yeni yılı karşıladı. Konserler, dans gösterileri ve havai fişeklerle taçlanan etkinlik, dünya çapında büyük bir ilgiyle izlendi.Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - ABD'nin New York şehrinde, yılbaşı kutlamaları bu yıl da Times Meydanı'nda (Times Square) görkemli bir şekilde gerçekleşti.

New Yorklular başta olmak üzere ABD'nin farklı eyaletlerinden ve dünya çapından gelen binlerce turist, sabah saatlerinden itibaren polis tarafından kurulan güvenlik noktalarından geçerek etkinlik alanına giriş yaptı. Güvenlik tedbirlerinin zirveye çıktığı bu etkinlikte, şemsiye, sırt çantası ve alkol taşınması yasaklanırken, olası terör tehditlerine karşı çevrede sıkı kontroller yapıldı.

Etkinlik, sabah saatlerinde başlayan çeşitli sanatçıların konserleri ve dans gruplarının performanslarıyla devam etti.

Yeni yıla yaklaşırken başlayan sağanak yağmur da katılımcıları etkilemedi. Yağmur altında gerçekleştirilen gösteriler, katılımcıları coşturdu.

Gece yarısına yaklaşırken, New York Belediye Başkanı Eric Adams, 60 saniyede Times Meydanı'na indirilen dev kristal topun düğmesine bastı.

Yeni yılın ilk dakikalarında ise Times Meydanı'nda binlerce konfeti ve piroteknik gösteriyle unutulmaz anlar yaşandı.

Aynı anda New York'un simgelerinden olan Özgürlük Heykeli çevresi de dahil olmak üzere farklı noktalarda havai fişekler gökyüzünü aydınlattı.