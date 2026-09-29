İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ilkokullara yönelik beslenme paketi desteği yeni eğitim öğretim döneminde de başladı. Yaklaşık 2 bin öğrenciye hafta içi her gün ulaştırılan paketler, çocukların güne sağlıklı başlamasına katkı sunarken ailelerin de bütçesini destekliyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve başlamasının ardından 2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen öğrenci beslenme paketi desteği, yeni eğitim öğretim döneminde de sürdürülüyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışma kapsamında, kantini bulunmayan ve ihtiyaç durumu tespit edilen okullarda tam gün eğitim gören ilkokul öğrencilerine hafta içi her gün beslenme paketi ulaştırılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Sosyal Yaşam Kampüsü Yerleşkesi'ndeki aşevinde hijyenik koşullarda hazırlanan paketler, sabah 08.30-09.00 saatleri arasında öğrencilere dağıtılıyor. Yaklaşık 2 bin öğrencinin yararlandığı uygulamayla çocukların besin değeri yüksek ürünlere erişmesi sağlanırken aile bütçelerine de katkı sunuluyor.

Menüler, ilkokul çağındaki çocukların günlük protein, vitamin ve kalori ihtiyaçları gözetilerek hazırlanıyor. Farklı ürünlerden oluşturulan beslenme paketleri, öğrencilerin güne daha zinde başlamasına ve derslerini daha rahat takip etmelerine katkı sağlıyor.

'EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİNE KATKI'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevleri Şube Müdürü Hüseyin Küçükkara, uygulamanın eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunduğunu belirterek, '2024-2025 eğitim öğretim döneminde öğrenci beslenme paketi desteğimizi başlatmıştık. İzmir'in dezavantajlı bölgelerinde, tam gün eğitim veren ve kantini bulunmayan 7 okulda yaklaşık 2 bin öğrencimize her gün farklı menülerden oluşturduğumuz beslenme paketlerini 08.30-09.00 saatleri arasında dağıtıyoruz' dedi.

Menülerin uzmanlar tarafından hazırlandığını belirten Küçükkara, 'Menülerimiz ilkokul çağındaki bir çocuğumuzun günlük protein, vitamin ve kalori ihtiyacına göre özenle hazırlanıyor. Yeni eğitim öğretim döneminde tüm öğrencilerimize İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak başarılar diliyoruz' diye konuştu.

Uygulamadan memnun olduklarını belirten veliler, desteğin hem çocukları hem de aile bütçesini rahatlattığını söyledi.