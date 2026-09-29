İzmit Belediyesi tarafından çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmelerine katkı sunmak ve eğitim hayatlarını desteklemek amacıyla hayata geçirilen Beslenme Saati Projesi, yeni eğitim öğretim yılında da kent genelindeki okullarda devam ediyor

KOCAELİ (İGFA) - Çocukların sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmasına katkı sunmayı hedefleyen Beslenme Saati Projesi kapsamında, öğrencilere düzenli olarak çeşitli beslenme ürünleri ulaştırılıyor.

İzmit Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen dağıtımlara belediye meclis üyeleri ve ilgili birim sorumluları da eşlik ediyor. Kentte etkili olan yağışa rağmen ekipler, öğrencilere yönelik beslenme desteğini okullarda sürdürdü.

Proje kapsamında bugün Gültepe İlkokulu'nda İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Celal Hülür, Akşemsettin İlkokulu'nda Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, Topçular İlkokulu'nda ise Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç öğrencilere yapılan beslenme desteği dağıtımına katıldı. İzmit Belediyesi, Beslenme Saati Projesi ile çocukların eğitim sürecinde sağlıklı beslenmelerine destek olmayı ve ailelerin beslenme giderlerine katkı sunmayı sürdürüyor.