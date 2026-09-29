İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Koro Bölümü'nün yetenek sınavında başarılı olan 10 öğrenci, iki yıl boyunca ücretsiz koro eğitimi alma hakkı kazandı

KOCAELİ (İGFA) - 'Sanat Kenti İzmit' vizyonuyla çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Sanat Akademisi, çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına ve yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda 2026-2027 eğitim dönemi Koro Bölümü için gerçekleştirilen yetenek sınavının sonuçları açıklandı.

8-18 yaş arasındaki öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen yetenek sınavında 10 öğrenci başarılı oldu. Sınavda başarılı olan öğrenciler, İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Koro Bölümü'nde iki yıl boyunca ücretsiz eğitim alma hakkı kazandı. Öğrenciler, koro çalışmalarıyla birlikte ses ve müzik alanındaki yeteneklerini geliştirme fırsatı bulacak.

KAYITLAR 29 EYLÜL-3 EKİM TARİHLERİ ARASINDA

Sınavda başarılı olan öğrencilerin kayıt işlemleri 29 Eylül-3 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrencilerin velilerinin, kayıt işlemlerini tamamlamak üzere İzmit Belediyesi Sanat Akademisi'ne şahsen başvurmaları gerekiyor. Kayıt sırasında kayıt formunun doldurulmasının yanı sıra öğrencinin kimlik fotokopisi ve 1 adet vesikalık fotoğrafının da hazır bulundurulması gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar İzmit Belediyesi Sanat Akademisi'nin M. Ali Paşa Mahallesi Yalınkaya Sokak No: 7 adresine gidebilir veya 0262 322 19 99 numaralı hat üzerinden ulaşılabilir.