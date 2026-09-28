Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini erken yaşta keşfederek uygun meslek alanlarına yönlendirilmesi amacıyla mesleğe yöneltme testlerini uygulamaya aldı. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Murat Nedirli, yeni dönemde zanaat atölyeleri, sektör içi okullar ve farklı kurs modelleriyle mesleki eğitimin güçlendirileceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini erken yaşta belirleyerek mesleki eğitime daha bilinçli şekilde yönlendirilmesi amacıyla yeni uygulamaları hayata geçiriyor.

İLKE Vakfı Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen VI. İstanbul Eğitim Konferansı'nda konuşan MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Murat Nedirli, mesleki eğitimde yürütülen çalışmaları anlattı. 'Eğitim ve İstihdamda Uyum Arayışı' temasıyla düzenlenen konferansta Nedirli, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini erken dönemde tanımalarına yardımcı olmak amacıyla mesleğe yöneltme testlerinin uygulamaya konulduğunu belirtti

ÇOCUKLAR MESLEKLERLE ERKEN YAŞTA TANIŞACAK

Nedirli, mesleki yönlendirme kapsamında zanaat atölyelerinin de hayata geçirildiğini belirterek, çocukların erken yaşlarda farklı meslek alanlarını deneyimleyerek tanımalarının hedeflendiğini söyledi.

Mesleki eğitim kapsamında 16 alanda 170 kurs modülünün uygulandığını aktaran Nedirli, fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla sektör içi okullar ve sektöre entegre okul modellerinin de geliştirildiğini kaydetti.

Nedirli, dijitalleşme, yapay zekâ, veri analitiği ve yeşil dönüşümün mesleklerin içeriğini değiştirdiğine dikkat çekerek, öğrencilerin yalnızca bugünün değil, geleceğin mesleklerine de hazırlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

'MESLEK ORTAOKULLARI DEĞERLENDİRİLMELİ'

Konferansta mesleki eğitimin ortaokul kademesinden itibaren ele alınması da gündeme geldi. MEB Bakan Yardımcısı Cihad Demirli, bireylerin yetenek ve eğilimlerine göre yönlendirilmesi ihtiyacının arttığını belirterek, meslek ortaokulu modellerinin bilinçli yönlendirme açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Demirli, eğitim ile üretim, sanayi ve ticaret dünyası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin, lise sonrası istihdamı destekleyecek politikalar açısından önem taşıdığını ifade etti.

Konferansın kapanış panelinde konuşan Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar ise mesleki ve teknik eğitimin ortaokul kademesinde başlatılmasında geç kalındığını savundu. Acar, öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi için erken yaşta uygulamalı eğitimle buluşturulması gerektiğini belirtti. Panelde akademisyenler Prof. Dr. Nurullah Gür ve Prof. Dr. Bekir Sıddık Gür de mesleki eğitimin güçlendirilmesi, özel sektörün sürece daha fazla dahil edilmesi ve eğitim ile sanayi arasındaki bağın geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.