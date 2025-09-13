Cezaevinde Muhittin Böcek’i ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partili Muharrem İnce, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile bir araya geldi. Muharrem İnce, Muhittin Böcek’in adil ve tutuksuz yargılanmaktan başka bir isteği olmadığını söyledi.ANTALYA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partili Muharrem İnce, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ile görüştü. Muhittin Böcek’i tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret eden Muharrem İnce, Muhittin Başkan, “Yargılanmaktan yana bir çekincem yok. Sadece adil bir yargılama istiyoruz” dedi. Muhittin Böcek’in sağlık sorunları olduğunu hatırlatan İnce, “Tutuksuz, hatta ev hapsiyle yargılanmak istiyor. Bu da çok makul bir gerekçe. Yargıdan bir çekincesi yok. Bunun iletilmesini istedi. Bütün Antalyalılara selamı var” diye konuştu.

ÖZDEMİR “KARANLIK ÇÖKMEDEN ŞAFAK SÖKMEYECEK”

Bağımsız ve tarafsız yargıya güvendiklerini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir de, “Karanlık çökmeden şafak sökmeyecek. Tabi ki seçilmişler de yargılanabilir ama bu peşinen bir cezaya dönüşmesin. Biz görevimizin başındayız. Başkanımızın yokluğunda bu şehirde hiçbir hizmet bir gün bile aksamadan devam ediyor. Tabi ki O’nu çok özledik ama hem emanetine sahip çıkıyor hem de bu şehri geleceğe taşımak için elimizden gelenin bir kat fazlasını yapıyoruz” dedi. Vekil Özdemir, “Bugün de bizi ziyaret ettiniz. Başkanımızı ziyaret ettiniz. Bizlere moral verdiniz” diyerek Muharrem İnce’ye ziyareti için teşekkür etti.