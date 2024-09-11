Muğla Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri yanında diyetisyen ve psikolog görüşmeleri ile vatandaşların evlerine misafir oluyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla’nın 13 ilçesinde vatandaşların huzuru, sağlığı için çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmeti ile birlikte diyetisyen ve psikolog desteği ile de vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar24 bin 275 hanede vatandaşlara toplamda 396 bin 435 sağlık hizmeti sundu.

Evde bakım projesi kapsamında uzman ekipler cerrahi operasyonlardan sonra bakıma ihtiyaç duyan, ortopedi ve travmatoloji, tansiyon, diyabet, nörolojik bir hastalığı bulunan kişiler, felçli bireyler, ileri yaştaki bireyler, engelli bireyler, pansuman ve enjeksiyon gibi yara bakımına ihtiyaç duyan kişilerin yanlarında olan ekipler sonda, kateter uygulamaları, kolostomi, stoma bakımı, pansuman, yara bakımı, tansiyon, kan şeker ölçümü, sağlık danışmanlığı, bakıcı ve hasta bakımı eğitimi, reçete yazımı gibi hizmetleri vatandaşların evlerinde verdi.

Ayrıca ekipler talep doğrultusunda yatağa bağımlı ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşların saç-sakal tıraşı, vücut bakımı ve banyo gibi ihtiyaçlarını da karşıladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi evde bakım hizmetlerine diyetisyen ve psikolog görüşmesini de ekleyerek vatandaşlara destek oldu.

Evde bakım hizmetinden yararlanan vatandaşlar uzman diyetisyen ve psikolog görüşmelerini de evlerinden yapabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi sağlık hizmetleri, 84 kişilik uzman ekip ve 30 araçla çalışmalarını sürdürüyor. Evde bakım hizmeti ile bugüne kadar 84 bin 463 genel bakım, 667 hekim muayenesi, 69 reçete yazımı, 702 psikolog görüşmesi ve 172 diyetisyen görüşmesi yapıldı.