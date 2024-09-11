Genel Sekreter Baraçlı, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olan Ormanya’nın markalaşma adına Kocaeli için çok önemli olduğunu ifade ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya’yı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ormanya adının ilk günden itibaren Kocaeli’ni aşarak çevre illerden ve tüm Türkiye’den duyulmaya başlandığına dikkat çeken Genel Sekreter Baraçlı, ‘’Ormanya, çevre ve doğa denilince ilk akla gelen isimlerden biri oldu. Ormanya’nın adı ve ünü hızla yayıldı. Bugün tüm Türkiye’nin adını bildiği Ormanya, marka yönetiminin en güzel örneğidir’’ dedi.

SAKLI BİR CENNET GİBİ

Çocuk Hayvan Çiftliği ve Yaban Yaşam Alanında toplam 53 türde 853 hayvanın yer aldığı Ormanya’ya konuk olan Genel Sekreter Baraçlı, doğal güzelliğiyle Türkiye’nin farklı noktalarından ziyaretçilere ev sahipliği yapan alanda incelemelerde bulundu. Baraçlı’ya Genel Sekreter Yardımcıları Numan Balaban ve Ali Yeşildal, Antikkapı Genel Müdürü İslam Yücel ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz eşlik etti. Zengin faunası ve florası titizlikle korunan alanda dolaşan ve Ormanya’nın eşsiz havasını içine çeken Genel Sekreter Baraçlı, ‘’Burası adeta saklı bir cennet, sadece Kocaeli’de değil, Türkiye’de yaşayan her doğa aşığının burayı görmesi lazım’’ ifadesini kullandı.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

İlk olarak Ormanya Store mağazasını gezerek üretilen ürünler hakkında bilgi alan ve Ormanköy’e uğrayan Baraçlı’ya markalaşma çalışmaları hakkında bilgi verildi. Böcek otelinde incelemelerde bulunan Genel Sekreter Baraçlı, daha sonra Orman Kütüphanesine uğradı. Çocuk Hayvan Çiftliği’ne geçen, yaralı hayvanlara Ormanya’da yapılan tedavi ve bakımla ilgili bilgi alan Baraçlı, doğadaki dostlarımıza gösterilen hassasiyetten dolayı personele teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Genel Sekreter Baraçlı, personelle hatıra fotoğrafı çektirdi.