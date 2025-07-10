Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Milas-Bodrum karayolunda gerçekleştirdiği denetimlerde dilencilik yapan kişilere yönelik önemli bir müdahalede bulundu.MUĞLA (İGFA) - Ekipler, vatandaşların dini ve insani duygularını sömürerek gelir elde etmeye çalışan 5 kadın ve dilencilik faaliyetlerinde araç olarak kullanılan 4 çocuğu tespit etti.

Kadınların, vatandaşların duygularını sömürerek ve çocukları bir araç haline getirerek gelir elde etmeye çalıştığı ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkarılmasıyla birlikte, hem dilencilik yapan kadınlar hem de çocuklar Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas 3. Bölge Zabıta Amirliği’ne götürüldü. Zabıta ekipleri, çocukların içinde bulunduğu durumun sosyal hizmet kurumlarıyla da paylaşılacağını, gerektiğinde aile yapılarının ve yaşam koşullarının da inceleneceğini bildirdi.

YAZ SEZONLARINDA DİLENCİLİK FAALİYETLERİNDE ARTIŞ

Muğla Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürütülen dilencilikle mücadele çalışmalarını özellikle yaz sezonlarında daha da sıklaştırıyor. Turizm döneminde artan yaya trafiği ve şehir dışından gelen kişilerin yoğunluğu, dilencilik faaliyetlerinin de artmasına neden olabiliyor. Bu durum hem vatandaşların hem de turistlerin huzurunu tehdit ederken, çocukların suistimal edilmesi ise ayrı bir toplumsal yara olarak öne çıkıyor.

Başkan Aras, “Çocuklarımız ve Vatandaşlarımız İçin Denetimlerimizi Sürdürüyoruz

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çocukların ve vatandaşların duygularının sömürülmesine kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti. Aras, “Çocukların sokakta çalıştırılması, dilendirilmesi ve sömürülmesi kabul edilemez bir durumdur. Bizler, yerel yönetimler olarak bu tür insanlık dışı uygulamalara göz yummayacağız. Hem çocuklarımızı korumak hem de vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak adına denetimlerimizi sürdürüyoruz.” dedi.