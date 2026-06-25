MUSKİ Genel Müdürlüğü, Köyceğiz ilçesine bağlı Toparlar Mahallesi'nde artan içme suyu ihtiyacını karşılamak ve su kaynağının daha verimli kullanılmasıyla kesintisiz içme suyu teminini sağlamak amacıyla yürütülen kaynak kaptaj iyileştirme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın altyapının güçlendirilerek vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlanması yönündeki talimatları doğrultusunda projelerine devam eden Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MUSKİ tarafından Köyceğiz ilçesi Toparlar Mahallesi Meşelik Mevkii'nde yeni su kaynaklarının sisteme kazandırılması amacıyla başlatılan 11 farklı noktadaki kaptaj çalışmalarında sona gelindi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallede yaşanan su kesintileri ve basınç sorunlarının ortadan kalkacak.

Bölgenin artan içme suyu ihtiyacını karşılamak ve basınç sorunlarını gidermek amacıyla MUSKİ ekipleri, Toparlar Mahallesi Meşelik Mevkii'nde 11 farklı noktada ilave su temini için yaklaşık üç ay süren kapsamlı bir çalışma yürüttü. Çalışma kapsamında 2 bin 500 metre uzunluğunda içme suyu isale hattı imalatı tamamlanırken 3 toplama noktası sisteme dahil edilerek saniyede 11 litre ek su sağlandı. Yeni su kaynaklarıyla bölgenin içme suyu altyapısı güçlendirilirken, geçmiş yıllarda yaşanan kesinti ve basınç sorunlarının da önüne geçilecek. Ayrıca bölgede TOKİ tarafından planlanan konutlarla birlikte artacak su ihtiyacı da karşılanabilecek.