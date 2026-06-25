Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, güvenilir gıda arzı ve sürdürülebilir tarımsal üretim hedefi doğrultusunda ülke genelindeki saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sahada yoğun denetim ve eğitim mesaisini sürdürüyor. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, tarımın her aşamasında üreticilerin yanında olunduğu vurgulanırken, zararlılarla mücadeleden pestisit denetimlerine, eğitim faaliyetlerinden üretim süreçlerinin takibine kadar birçok çalışmanın eş zamanlı olarak yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, özellikle son yıllarda tarımsal üretimde önemli tehditlerden biri haline gelen kahverengi kokarca zararlısına yönelik izleme ve takip çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Bunun yanı sıra, hasat öncesinde ürünlerde kalıntı riskinin önlenmesi amacıyla pestisit denetimlerinin titizlikle gerçekleştirildiği kaydedildi. Üreticilere yönelik eğitim faaliyetleri kapsamında ise BReçete uygulamasına ilişkin bilgilendirme çalışmalarının devam ettiği aktarılırken, eğitimlerle, bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve kontrollü kullanımının yaygınlaştırılması hedeflendi.

Paylaşımda, 'Tarlada, bahçede, eğitimde görev başındayız. Üretimin her aşamasında güvenilir ve sürdürülebilir tarım için çalışmalarımız ülke genelinde devam ediyor' ifadelerine yer verildi.