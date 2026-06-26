Ticaret Bakanlığı, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında Gümrükler Muhafaza ekiplerinin son yıllardaki operasyon verilerini açıkladı. Buna göre 2023'ten 2026 yılı Haziran ayına kadar düzenlenen 3 bin 430 operasyonda 108,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Gümrükler Muhafaza Teşkilatı tarafından yürütülen operasyonlara ilişkin güncel verileri paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin uzman personel, gelişmiş teknolojik sistemler ve risk analizine dayalı çalışma yöntemleriyle uyuşturucu kaçakçılığına karşı etkin mücadele yürüttüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, operasyonel kapasitenin artırılması amacıyla tüm Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerinde Narkokim özel ekipleri oluşturuldu. Ele geçirilen suç unsurlarının hızlı analiz edilmesi ve soruşturmalara bilimsel destek sağlanması amacıyla da 2020 yılında Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü kuruldu.

3 YILDA 108,7 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlığın açıkladığı verilere göre; 2023 yılında 727 operasyonda 5,5 milyar TL değerinde 11 ton 976 kilogram, 2024 yılında 1.362 operasyonda 30,5 milyar TL değerinde 24 ton 313 kilogram, 2025 yılında 934 operasyonda 44,9 milyar TL değerinde 35 ton 995 kilogram, 2026 yılının ilk 6 ayında ise 407 operasyonda 38,3 milyar TL değerinde 36 ton 403 kilogram uyuşturucu madde yakalandı.

Bu kapsamda 2023 yılından 2026 Haziran ayına kadar gerçekleştirilen toplam 3 bin 430 operasyonda, piyasa değeri 119 milyar 153 milyon TL olan 108,7 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

Her yakalama, yalnızca ele geçirilen uyuşturucu değil; korunan bir aileler, kurtarılan gençlerimiz ve güvence altına alınan geleceğimizdir.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2025 Aile Yılı ve 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı vizyonu doğrultusunda; Ticaret: pic.twitter.com/k1hBVii4bK — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) June 26, 2026

KRİTİK NOKTALARDA YOĞUN MÜCADELE

Açıklamada, özellikle sentetik uyuşturuculara yönelik operasyonlarda önemli başarılar elde edildiği belirtilirken; Gürbulak Gümrük Kapısı, Kapıkule Sınır Kapısı, Habur Sınır Kapısı, İpsala Sınır Kapısı ve Kapıköy Gümrük Kapısı başta olmak üzere birçok sınır noktasında yüksek miktarlı yakalamalar gerçekleştirildiği ifade edildi.

Ayrıca İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Antalya Havalimanı'nda da uyuşturucu kaçakçılığına yönelik önemli operasyonlar yapıldığı kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin sınır güvenliğini sağlamak ve uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.