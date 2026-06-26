Bursa Nilüfer Belediyesi, değişen ihtiyaçlar ve kurumsal yapılanma doğrultusunda 2025 - 2029 Stratejik Planı'nı revize ediyor. Süreç, '2027 - 2029 Stratejik Plan Revizyon Çalıştayı' ile başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, 2025 - 2029 Stratejik Planı'nı yeniden ele alıyor. Değişen idari ve mali koşullara uyum sağlamak amacıyla başlatılan '2027 - 2029 Stratejik Plan Revizyon Çalıştayı'nın ilk ayağı Nilüfer Barış Meclisi'nde, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çalıştayın açılışında, planda revizyona gidilmesinin gerekçeleri ile önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasını içeren bir sunum yapıldı. Sunumun ardından katılımcılar; kentin ve kurumun geleceğini doğrudan ilgilendiren ana başlıkları masaya yatırdı.

Çalıştay kapsamında yapılan anket çalışmasıyla, Nilüfer Belediyesi'nin mevcut durumu ve geleceğe yönelik potansiyeli değerlendirildi. Katılımcılar; 'Güçlü Kurumsal Yapı ve Etkin Yönetişim', 'Sürdürülebilir, Dirençli ve Yaşanabilir Kent', 'Toplumsal Refah ve Sosyal Kapsayıcılık', 'Çevre ve Ekolojik Denge', 'Ekonomik ve Kırsal Kalkınma' ile 'Teknoloji ve Yenilikçilik' olmak üzere 6 temel başlık altında kurumun güçlü ve zayıf yönlerini oylayarak belirledi.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR: 'KAYNAKLARIMI EN DOĞRU VE VERİMLİ ŞEKİLDE KULLANACAĞIZ'

Çalıştayda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, dinamik bir kent yapısına sahip olan Nilüfer'de ihtiyaçların da aynı hızla değiştiğine dikkat çekti.

Göreve geldiklerinden bu yana Nilüfer'i daha dirençli, daha yaşanabilir ve mali yapısı daha güçlü bir kent haline getirmek için çalıştıklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, 'Değişen ekonomik şartlar ve kurumsal yapılanmamız, stratejik planımızı daha gerçekçi ve uygulanabilir hedeflerle güncellemeyi zorunlu kıldı.

Bu revizyon çalışmasıyla amacımız, belediyemizin tüm kaynaklarını en doğru, en verimli ve tasarruflu şekilde halkımızın hizmetine sunmaktır. Ortak akılla, tüm çalışma arkadaşlarımızın katkısıyla Nilüfer'i geleceğe taşıyacak en doğru rotayı birlikte çizeceğiz' dedi.

Çalıştayın ikinci kısmında ise Nilüfer Belediyesi Nikahevi'nde birim müdürleri ve belediye personelinin katılımıyla bir ortak akıl toplantısı düzenledi.

Nilüfer Belediyesi'nin 2027 - 2029 Plan Revizyon Süreci takvimi, müdürlükler düzeyinde gerçekleştirilecek odak grup çalışmalarıyla devam edecek. Çalıştaylar ve teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından hazırlanan revize plan, Nilüfer Belediye Meclisi'nin onayına sunularak resmiyet kazanacak.