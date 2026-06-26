Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevine seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı elde ettiği bu önemli başarı dolayısıyla telefonla tebrik etti. Başkan Altay da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrikleri ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür etti.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünyanın en büyük yerel yönetim ağı olan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanlığı görevine seçilmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Fas'ın Tanca şehrinde düzenlenen UCLG'nin Dünya Konseyi'ndeki seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Altay, elde edilen bu önemli başarının ardında büyük bir gayret ve özveri olduğunu vurguladı.

Başkan Altay, 'Bu görev yalnızca şahsıma değil, temsil ettiğim Konya'mıza, ülkemize ve birlikte yol yürüdüğümüz tüm yerel yönetimler camiasına duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu önemli süreçte desteğini her zaman yanımızda hissettiğimiz, vizyonuyla bizlere her zaman yol gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum' dedi.

'KAZANAN, YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLERİN DAYANIŞMA RUHU VE UCLG'NİN ORTAK DEĞERLERİDİR'

UCLG'nin Dünya Konseyi'ndeki seçimlerin ardından UCLG üyeleri de seslenerek teşekkür eden Başkan Altay, dünyanın dört bir yanından gelen yerel ve bölgesel yönetim temsilcilerinin güçlü iradesiyle, UCLG Başkanlığı görevine seçilmenin büyük onurunu yaşadığını söyledi. Başkan Altay, 'Bu teveccüh, şahsıma göstermiş olduğunuz güvenin yanında; şehirlerin ortak aklına, yerel demokrasinin gücüne, dayanışmanın dönüştürücü etkisine ve birlikte daha adil bir dünya inşa etme idealimize duyulan inancın ifadesidir. Bu demokratik sürece katkı sunan tüm adaylara, delegelere, bölge teşkilatlarımıza ve UCLG ailesinin her bir üyesine teşekkür etmek istiyorum. Bu seçimde kazanan tek bir kişi ya da şehir değildir. Kazanan, yerel ve bölgesel yönetimlerin dayanışma ruhu ve UCLG'nin ortak değerleridir' ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BAŞKAN ALTAY'I TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026-2029 dönemi için UCLG Başkanlığı görevine seçilerek, Türkiye'nin ve Konya'nın gururu olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı elde ettiği bu önemli başarı dolayısıyla telefonla tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Altay'a uluslararası temsil görevinde başarılar diledi.

UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrikleri ve iyi dilekleri dolayısıyla teşekkür ederek, 'Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimler ve dış politikadaki vizyonunu UCLG'de sürdürmeye gayret edeceğiz' ifadelerini kullandı.