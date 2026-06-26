Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 'Daltonlar' suç örgütünün nüfuzunu kullandığı öne sürülen 'Barbaroslar' suç örgütüne yönelik 29 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

ELAZIĞ (İGFA) - Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 'Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak' suçlamasıyla yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Vali Hatipoğlu'nun verdiği bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü planlı çalışmalar sonucunda, 'Daltonlar' suç örgütünün nüfuzunu kullandığı değerlendirilen 'Barbaroslar' suç örgütüne yönelik 26 Haziran'da Elazığ merkezli İstanbul, Diyarbakır, İzmir ve Edirne'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin yağma, silahlı tehdit, ruhsatsız silah bulundurma, suça azmettirme, suçu üstlenme, mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması gibi suçları işledikleri, örgütün nüfuzundan yararlanarak haksız kazanç elde etmeye çalıştıkları, uyuşturucu ticareti yaptıkları ve iş yeri sahiplerini yurt dışı numaralarından arayarak tehdit ettikleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülmekte olan 'Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak (TCK 220/3)' soruşturma dosyaları kapsamında, Daltonlar suç örgütünün nüfuzunu kullanan Barbaroslar suç örgütüne: pic.twitter.com/CfsazhP2rn — Numan Hatipoğlu (@numanhatipoglu) June 26, 2026

Operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 58 fişek, 2 ruhsatsız tüfek, 7 bin 726 sentetik ecza hapı, 5 bin 418 adet ecstasy hap, 132,42 gram sentetik kannabinoid, 27 gram esrar ile iş yeri kurşunlama olaylarında kullanıldığı değerlendirilen motosiklet ve kar maskesi ele geçirildi. Örgüt adına suç işledikleri belirtilen ve cezaevinde bulunan şüpheliler de dahil olmak üzere toplam 29 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.