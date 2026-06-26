Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayına ilişkin doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar 1 milyon 99 bin 185 anneye toplam 20,1 milyar lira ödeme yapıldı.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, haziran ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı tutarlarının güncellendiğini hatırlatarak, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek sağlandığını belirtti. Bakan Göktaş, doğum yardımı uygulamasından bugüne kadar toplam 1 milyon 120 bin 990 çocuğun yararlandığını ifade etti. Yardım alan çocukların 466 bin 825'inin birinci, 344 bin 139'unun ikinci, 310 bin 26'sının ise üçüncü ve sonraki çocuklar olduğunu aktaran Göktaş, 25 bin 401 hak sahibinin ikiz ve üzeri çocuk sahibi olduğunu kaydetti.

Düzenli ödeme yapılan çocuk sayısının ise iki, üç ve üzeri çocuklar için toplam 654 bin 165'e ulaştığını bildiren Bakan Göktaş, haziran ayı ödemeleriyle birlikte bugüne kadar doğum yardımından yararlanan 1 milyon 99 bin 185 annenin hesabına toplam 20,1 milyar lira aktarıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, aile yapısını güçlendirmeye yönelik desteklerin sürdürüleceğini belirterek, 'Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı ve bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Doğum yardımı başvurularının e-Devlet ile İlk Öğretmenim Ailem mobil uygulaması üzerinden yapılabildiğini belirten Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin ödeme bilgilerine de aynı uygulama üzerinden ulaşabileceklerini ifade etti.

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını hatırlatan Göktaş, desteklerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini bildirdi.