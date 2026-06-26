Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla denetim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Artan sıcaklıklarla birlikte toplu taşıma araçlarına yönelik klima denetimlerini yoğunlaştıran Büyükşehir ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilmesi için; araçlarda klima kullanımı, araç temizliği, fazla yolcu taşınması ve sürücülerin diğer kurallara uyup uymadığını titizlikle kontrol ediyor.

Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, rutin kontroller ve vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda toplu taşıma araçlarını denetleyerek, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uyguluyor.

BOZKOYUN: 'DENETİMLERDEKİ AMACIMIZ; VATANDAŞLARIMIZIN DAHA KONFORLU YOLCULUK YAPABİLMESİ'

Vatandaşların daha konforlu yolculuk yapabilmesi için toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerin düzenli olarak sürdürüldüğünü belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Amiri Serdar Bozkoyun, 'Günün belirli saatlerinde duraklarda rutin denetimlerimiz oluyor.

'Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ne gelen şikâyetleri de anında değerlendirip, sorunlu araçları trafikten ivedi bir şekilde çekerek arızalı klimalarını yaptırmalarını sağlıyoruz' diye konuştu.

Denetimlerin yalnızca klima kontrolleriyle sınırlı olmadığını ifade eden Bozkoyun, 'Fazla yolcu ve diğer konularda da denetimler yapılıyor.

Ayrıca şoförlerimizin sefer esnasında ve araç içerisinde yolcu varken sigara içtikleri tespit edildiği takdirde veya kapısı açık olan araçlara da yine cezai işlem uyguluyoruz' ifadelerini kullandı.