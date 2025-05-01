Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum’un Torba Mahallesinde tur otobüsleri için "İndi-Bindi Noktası" ve "Bekleme Alanı" oluşturarak yaz sezonu öncesi ulaşımda rahatlama sağlamayı hedefliyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatları doğrultusunda, kent ulaşımını daha düzenli ve güvenli hale getirmek amacıyla önemli bir adım atıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Temsilciliği arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, Bodrum Torba Otogarı bölgesinde tur otobüslerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldı.

Yapılan ortak çalışma ile bölgedeki ulaşım trafiğini rahatlatmak, turizm sezonunda yaşanabilecek yoğunluğu kontrol altına almak amacıyla tur otobüsleri için “İndi-Bindi Noktası” ve “Bekleme Alanı” oluşturuldu. Yeni düzenlemeyle birlikte, özellikle yaz aylarında yoğun turist akınına uğrayan Bodrum’da hem trafik akışı iyileştirilecek hem de turizm faaliyetlerinin daha konforlu bir şekilde sürdürülmesi sağlanacak.

Uygulama, 1 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.