Zafer Partisi Edirne İl Başkanı Serkan Konak, Edirne’deki öğrenci yurtlarında yapılan denetim raporunun vahim sonuçlarını açıkladı. Konak, "Güvenlik eksiklikleri tüyler ürpertici" dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Zafer Partisi Edirne İl Başkanı Serkan Konak, Edirne’deki öğrenci yurtlarında yapılan denetim raporunun korkutucu sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Konak, geçmişte Konya, Adana, Aydın ve Bolu’da yaşanan ve çok sayıda insanın hayatını kaybettiği yurt facialarını hatırlatarak, Edirne’de de benzer bir riskin olduğunu vurguladı.

Denetim komisyonunun raporuna göre, Edirne’deki yurtlarda ciddi güvenlik eksiklikleri tespit edildi. Yangın merdivenlerinin yetersizliği, çıkış kapılarının plastik olması, doğal havalandırma eksikliği, yağmurlama sistemi bulunmaması, yangın butonlarının çalışmaması ve KYK yurdunda yangın merdiveni olmaması gibi sorunlar öne çıktı. Ayrıca, bazı yurtlarda yangın çıkışlarına ahşap ayakkabılık yapılması, kaçış yollarının halıyla kaplanması ve elektrik tesisatında uygun sigorta kullanılmaması gibi tehlikeli durumlar raporlandı.

Konak, “Bu vahim tablo, akıllara ciddi sorular getiriyor” diyerek şu soruları yöneltti:

Yurtların denetlenmesi kimin yetki ve sorumluluğundadır?

Yurtlar hangi sıklıkla denetlenmektedir?

Son denetlemeden bir önceki denetleme hangi tarihte yapılmıştır?

Raporda ortaya çıkan eksiklikler bir önceki denetlemede yoktur da o günden bugüne mi ortaya çıkmıştır?

Komisyon raporundan bu yana bu eksikliklerin giderilmesi için ne yapılmıştır?

Raporda belirtilen yurtların kaç tanesi mevzuata uygun hale getirilmiş ve kaç eksiklik giderilmiştir?

Giderilen eksikliklerin kontrolleri yapılmış mıdır?