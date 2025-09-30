Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yeşil Yol Projesi kapsamında Akkuş havzasında yer alan güzergahta beton yol çalışmalarını sürdürüyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde yaptığı yol hizmeti ile konforlu ulaşımın kapılarını aralayan Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla ilçeleri modern yollarla buluşturan ekipler, turizme ciddi katkı sunacak “Yeşil Yol” çalışmalarına da büyük önem veriyor. Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin şehirleri olmak üzere Karadeniz yaylalarını ve turizm merkezlerini birbirine bağlayacak olan 2 bin 600 km’lik Yeşil Yol Projesi’nin Ordu ayağında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

4.5 KM’LİK GÜZERGAH KONFOR İLE BULUŞUYOR

Bu kapsamda Akkuş havzasında çalışan ekipler; Samsun Salıpazarı, Akkuş ilçesi Dağyolu, Salman ile Aybastı ve Korgan yaylalarını birbirine bağlayan 4.5 km’lik güzergahı beton yol ile buluşturuyor.

Yolun uzun ömürlü olması amacıyla ‘V’ kanal çalışmalarının da yapıldığı güzergahın 4 km’sinde çalışmalar tamamlandı. Kısa sürede geri kalan kısım da beton ile buluşturularak vatandaşların kullanımına sunulacak.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Toplam uzunluğu 2 bin 600 km olan 235 km’si Ordu topraklarından geçen ve 125 km’sinin Ordu Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan yollar etap etap konfor ile buluşturulmaya devam edecek.