Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşımda öğretmenler ve 60-65 yaş arası vatandaşlar için başlattığı indirim uygulaması başladı.

MUĞLA (İGFA) - 65 yaş üstü emekli vatandaşların ücretsiz ulaşım hizmetinden sonra Muğla’da 60-65 yaş arası vatandaşlar ve öğretmenler için de indirimli dönem 25 Haziran itibarı ile başladı.

UKOME’de alınan karar ile 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ve öğretmenler Muğla il genelinde Büyükşehir Belediyesi ve denetiminde bulunan özel toplu taşıma araçlarından indirimli olarak yararlanmaya başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin öğretmenler ve 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar için aldığı indirim uygulaması ile il genelinde 23 TL olan indi bindi ücretini 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ile öğretmenler 17 TL olarak ödeyecek.

25 Haziran 2024 tarihi itibarı ile başlayan indirim hizmetinden 60-65 yaş arasındaki vatandaşlar ve Öğretmenler https://muttas.com.tr/mugla-kart-basim-noktalari/ adresinde belirtilen kişiselleştirilmiş seyahat kartı basım noktalarına, görev yeri belgesi (öğretmenler için), bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş) ve kimlik kartları ile müracaat ederek indirimli seyahat kartlarını temin edebilecek.