Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Emin Eller Gündüz Bakımevi'nde düzenlenen etkinlikte çocuklara geri dönüşüm ve atık ayrıştırma bilinci eğlenceli yöntemlerle kazandırıldı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren Emin Eller Gündüz Bakımevi, çevre bilincini küçük yaşta kazandırmak amacıyla renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlikte miniklere geri dönüşümün önemi ve atıkların ayrıştırılması uygulamalı olarak anlatıldı.

Çocuklar, geri dönüşüm konulu kısa bir çizgi film izledikten sonra kendileri için hazırlanan atık potalarına geri dönüştürülebilir malzemeler atarak öğrendiklerini pekiştirdi. Ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Origami Topluluğu'ndan gönüllü öğrenciler, atık kâğıtlardan origami yapımını öğretti. Minikler hem el becerilerini geliştirdi hem de atıkların yeniden değerlendirilebileceğini deneyimledi.

Etkinlik, çocukların şarkılar söyleyip dans etmesiyle neşeli anlara sahne olurken, üniversite öğrencileri de çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevre bilincinin erken yaşta kazanılmasının önemine vurgu yaparak, bu tür eğitici ve gönüllülük temelli çalışmaların artarak süreceğini ifade etti.