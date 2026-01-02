Millî Eğitim Bakanlığınca okul öncesi eğitim kademesindeki çocukların ailelerine yönelik hazırlanan Aile Eğitim Bülteni'nin ocak sayısında yabancı cisim yutulması, düşme, çarpma gibi çeşitli risk alanları ile ev kazalarına karşı koruyucu ve önleyici öneriler sunuldu.

ANKARA (İGFA) - Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından okul öncesi eğitime devam eden çocukların ailelerine yönelik aylık olarak 'Aile Eğitim Bülteni' hazırlanıyor.

Bültenle farklı temalar üzerinden ailelere rehberlik sunuluyor.

Aile bültenleri, ailelerin çocuk gelişimi konusunda güncel bilgiye erişimini kolaylaştırırken okul ile ev ortamı arasında bütünlük sağlanmasına katkı sunuyor. Böylece aileler, eğitim sürecinin etkin bir paydaşı hâline geliyor.

Ocak ayı Aile Eğitim Bülteni, 'Evde ve Okulda Çocuk Güvenliği' temasıyla hazırlandı. Aile bülteninde 'yabancı cisim yutulması, düşme, çarpma ve ev kazaları, sıcak yüzeylere bağlı riskler, çocuklarda yanık durumlarında yapılması gerekenler, kimyasal maddelere bağlı güvenlik riskleri, hava yolu tıkanıklığı ve boğulma riski ile kazaların önlenmesinde aile-okul iş birliği' başlıklarına yer verildi, bu risk alanlarının her biri için koruyucu ve önleyici öneriler sunuldu.

Bültende, okul öncesi dönemde çocukların çevrelerini çoğu zaman tadarak, dokunarak ve koklayarak tanıdıklarına işaret edilerek bu doğal keşif sürecinin artan merak duygusu ve hareketlilikle birleştiğinde 'yabancı cisim yutma, düşme, sıcak yüzey teması' gibi çeşitli riskleri beraberinde getirdiği kaydedildi. Çocukların günün büyük bölümünü ev ortamında geçirdiği düşünüldüğünde ailelerin onlara güvenli bir yaşam alanı oluşturması ve riskleri önceden fark etmesinin büyük önem taşıdığı belirtilen bültende, günlük yaşamda alınacak küçük ama etkili önlemlerin, bu tür kazaların büyük ölçüde önlenmesine katkıda bulunacağı vurgulandı.

Gazi Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Buket Dalgıç ile Uzman Doktor Özlem Sümer Coşar'ın akademik uzmanlığı ve saha deneyimine dayalı olarak hazırlanan 'Öğretmen ve Aileler İçin Çocukların Yabancı Cisim Yutma Durumlarına Yaklaşım' adlı video da bültene eklendi.