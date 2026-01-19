Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, yeni eğitim dönemi için kayıt sürecini başlatıyor. Vatandaşları, başvurularını 20 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında 'komek.org.tr' adresi üzerinden yapabilecek.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK'in her dönem yoğun ilgi gördüğünü anımsatarak, yeni dönemde de her yaştan insanı bilgi, beceri ve üretimle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

KOMEK'in, Konya'nın merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren kurs merkezleri ve Konya Büyükşehir Belediyesi Uzaktan Eğitim Merkezi (KUZEM) eğitimleriyle tüm Türkiye'ye yayılan bir hizmet anlayışına sahip olduğunu belirten Başkan Altay, 'Büyükşehir Belediyesi olarak KOMEK ve KUZEM ile kendisini yetiştirmek ve kişisel gelişimine katkı sağlamak isteyen tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda eğitimlerimizi erişilebilir kılmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde yüz yüze ve uzaktan eğitimlere katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı, 20 Ocak - 02 Şubat tarihleri arasında 'komek.org.tr' adresi üzerinden kayıt yaptırmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

KOMEK GÜÇLÜ BİR SOSYAL YAŞAM ALANI

Konya Büyükşehir Belediyesi KOMEK kurs merkezlerinde; el sanatlarından mesleki ve teknik eğitimlere, yabancı dillerden bilişim ve kişisel gelişim alanlarına kadar geniş bir yelpazede kurs imkânı sunuluyor. Önceki dönemlerde KOMEK'te eğitim alan binlerce kursiyer, edindikleri bilgi ve becerilerle hem sosyal hayatta daha aktif rol aldı hem de istihdama katılım konusunda önemli adımlar attı.

KOMEK yalnızca bir kurs merkezi olmanın ötesinde, aynı zamanda güçlü bir sosyal yaşam alanı olma özelliği taşıyor. Birçok kurs merkezinde bulunan çocuk oyun salonları, özellikle annelerin eğitim sürecine katılımını kolaylaştırıyor. Anneler derslerine devam ederken, çocuklar güvenli ve eğitici ortamlarda vakit geçirebiliyor. Spor salonları, atölyeler ve sosyal alanlarla desteklenen bu yapı, ailelerin birlikte güçlenmesini hedefleyen bir anlayışı yansıtıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonu doğrultusunda sürdürülen bu yaklaşım, kadınların eğitimden kopmadan kendilerini geliştirmelerine, sosyal hayata daha güçlü katılmalarına ve üretken bireyler olarak desteklenmelerine katkı sağlıyor. KOMEK, aile bütünlüğünü ve toplumsal dayanışmayı gözeten bu modeliyle, eğitimi yalnızca bireysel değil, toplumsal bir kazanım olarak ele alıyor.

KOMEK bünyesindeki Spor, yüzme ve reformer pilates branşlarına yönelik kayıtlar ise 22 Ocak tarihinde başlayacak. Kursiyer adayları, tüm branşları ve eğitim içeriklerini kayıt ekranı komek.org.tr üzerinden detaylı şekilde inceleyerek kendilerine en uygun kurslara başvuruda bulunabilecek.