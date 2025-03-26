Muğla'da miniklere erken dönemde diş sağlığının önemi anlatılırken, doğru diş fırçalama teknikleri uygulamalı olarak gösterildi.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Emin Eller Gündüz Bakımevi’nde miniklere 20 Mart Ağız ve Diş Sağlığı Günü kapsamında sağlıklı gülüşlerin temellerini erken yaşta atmak amacıyla diş sağlığı eğitimi verildi.

Minik öğrencilerle bir araya gelen diş hekimleri, ağız ve diş sağlığının önemini eğlenceli ve öğretici bir şekilde anlattı.Etkinliğin sonunda miniklere, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Diş Hekimliği Odası ile birlikte hazırlanan hikâye kitapları, diş fırçası ve diş macunu hediye edildi.Çocukların erken yaşta bilinçlenmesini sağlamak ve ebeveynlerini de bilgilendirmek amacıyla verilen bu kitapla ailelerin de sürece dahil olması hedefleniyor.

Toplumun her kesiminde ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması için çalışmalarına devam edeceklerini belirten Muğla Diş Hekimleri Odası Şube Başkanı Doruk Alp, “Muğla Diş Hekimleri Odası olarak toplumun her kesiminde ağız ve diş sağlığı bilincini artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Diş Hekimleri Odası Emin Eller Gündüz Bakımevi’ndesağlıklı nesillerin yetişmesi için küçük yaşlardan itibaren eğitim ve farkındalığın önemini vurguladık. Geleceğin sağlıklı gülüşlerine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Erken çocukluk döneminde edinilen alışkanlıkların önemine değinen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Halkımızın sağlığı için meslek odalarıyla iş birliğimizi sürdürüyoruz. Diş Hekimleri Odamız erken çocukluk döneminde olan miniklerimize diş sağlığıyla ilgili farkındalık yaratacak eğlenceli bir eğitim verdi. Erken yaşta kazanılan sağlık bilinci, hayatın ilerleyen dönemlerinde sağlıklı bireyler olarak yaşamlarını sürdürmeleri açısından son derece kıymetli. Çünkü okul öncesi dönem, birçok temel alışkanlığın şekillendiği kritik bir süreçtir. Bu dönemde oluşacak her farkındalık onların sonraki yaşamını olumlu etkiler. Bu bilinçle, çocuklarımızınsağlık bilincini artıracak eğitimleredevam edeceğiz. Aynı zamanda Diş Hekimleri Odamız ile yaptığımız protokol kapsamında, halk sağlığını korumaya yönelik ortak projeler yürütmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.