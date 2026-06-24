Bursa'da Osmangazi Belediyesi, eğitime verdiği destek kapsamında LGS Hazırlık Kursu öğrencilerine yönelik moral ve motivasyon gezisi gerçekleştirdi. Yıl boyunca kurslara devam ederek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler, sınavın ardından yapılan Ankara gezisinde hem eğlendi hem de yeni yerler keşfetti.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yetenek Evleri çatısı altında yürütülen LGS Hazırlık Kursu'na katılan öğrenciler, Osmangazi Belediyesi tarafından organize edilen Ankara gezisiyle unutamayacakları bir gün geçirdi. Öğrenciler, gezinin ilk durağı olan ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi ile Klasik Otomobil Sergisi'ni ziyaret ederek bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından inceledi.

Programın devamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) rehber eşliğinde gezen öğrenciler, Meclis'in tarihi, yapısı ve işleyişi hakkında bilgi edindi. Ankara gezisinin son durağı ise Anıtkabir oldu. Hayatlarında ilk kez Anıtkabir'i ziyaret etmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek tören alanına ulaştı. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesini ziyaret eden öğrenciler, saygı duruşunda bulunarak minnet duygularını ifade etti.

Öğrenciler ayrıca Atatürk'ün kalemlerinden kitaplarına, kıyafetlerinden kişisel eşyalarına kadar birçok eserin sergilendiği Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni de rehber eşliğinde gezdi. Eğitici ve motivasyon artırıcı yönleriyle öne çıkan gezi, öğrencilerden tam not aldı.

'HAYATIMIZDA İLK KEZ ANKARA'YI ZİYARET ETTİK'

Hayatlarında ilk kez Ankara'ya geldiklerini ifade eden öğrenciler, 'Osmangazi Belediyesi'nin LGS Hazırlık Kursu'na yıl boyunca düzenli olarak katıldık ve LGS sınavına girdik. Sınavın ardından bizler için düzenlenen Ankara gezisi çok güzel geçti. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Müzesi ile Klasik Otomobil Sergisi'ni gezerek bilim ve teknoloji hakkında yeni bilgiler edindik. Daha sonra TBMM'yi rehber eşliğinde ziyaret ederek Meclis'in tarihi ve işleyişi hakkında bilgi aldık. Ankara gezimizin en özel anlarından biri ise Anıtkabir ziyareti oldu. Hayatımızda ilk kez Anıtkabir'i görmenin heyecanını yaşadık. Bu imkanı bizlere sunan Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz.' diye konuştu.