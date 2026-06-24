Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin şehir yönetimine katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlediği Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması sonuçlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin şehir yönetimine aktif katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen 2025-2026 Genç Katılımlı Proje Atölyesi Fikir Yarışması sonuçlandı.

'Üret, Karar Ver, Uygula' ilkeleri doğrultusunda hayata geçirilen yarışmada finale kalan projeler hemşehrilerin oylarına sunuldu ve sonuçlar kamuoyu oylamasıyla belirlendi.

Yarışmanın AKM'de düzenlenen ödül törenine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Çıplak, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Girişimci İş Adamları Vakfı Sakarya Şube Başkanı Baki Demir, Sakarya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Kalaycı, Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Eşref Başer, Büyükşehir bürokratları ve öğrenciler katılım sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Çıplak, 'Burada bulunan pırıl pırıl gençlerimizin projeleri Sakarya'mız için çok kıymetli. Bu projenin amacı gençlerimizin fikirleriyle şehrimizin geleceğine yön vermek. Asıl hedefimiz ise bu projelerle ilk önce şehrimizde sonra ulusal anlamda, ardından ise küresel anlamda en iyi uygulama örneği olmaktır' dedi.

GİV Sakarya Şube Başkanı Baki Demir, 'Öncelikle böyle bir zemini tesis eden Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ediyorum. Bu ülkenin fazlasıyla girişimciye ihtiyacı var. Burada çok fazla girişimci ruhu olan kardeşimiz var. Bu yolda bütün öğrencilerimizi destekliyoruz' dedi.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yakup Kalaycı, 'Bu projede bilime, teknolojiye ve gelişime çok önem veriliyor. Burada Yerli ve Milli olmanın temelleri atılıyor. Bütün kaynaklar, bütün projeler kendi üretimimizle yürüyor artık' dedi.

SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu ise, 'Burada gerçekleşen projeler çok kıymetli. Gelecek için, geleceğimiz için çok önemli. Gençlerimizin, öğrencilerimizin kıymetli fikirlerine bu alanda her zaman ihtiyacımız var. Bu güzel ortamı oluşturan Büyükşehir Belediye'mize çok teşekkür ederim' dedi.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmaya başvuran projeler, değerlendirme jürisinin inceleme ve değerlendirme süreçlerinden geçirilerek ilk 10 proje belirlendi. Finale kalan projeler daha sonra vatandaşların oylarına sunularak yarışmanın nihai sonucu kamuoyu tarafından şekillendirildi.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ABDULLAH KAAN AKDAĞ'IN

Gerçekleştirilen oylama sonucunda Abdullah Kaan Akdağ tarafından geliştirilen 'SAKUS-Al: Yapay Sinir Ağları ile Metrobüs Güvenliği ve API' projesi en yüksek oyu alarak yarışmanın birincisi oldu. Yarışma kapsamında birinci olan projeye 30 bin TL, finale kalan diğer 9 projeye ise 10 bin TL ödül verildi.