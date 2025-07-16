Muğla Büyükşehir Belediyesi, “Topraktan Sofraya: Minik Eller İşbaşında” projesiyle çocukları doğayla buluşturuyor. Yerel tohumların önemini küçük yaşta öğrenen çocuklar toprakla bağ kurup sağlıklı ürünler yetiştiriyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğayla iç içe, sağlıklı ve bilinçli nesiller yetiştirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Yerel Tohum Merkezi’nde bulunan Eli Topraklı Çocuklar Kulübü Bahçesi’nde hayata geçirdiği “Topraktan Sofraya: Minik Eller İşbaşında” projesiyle 7-11 yaş arasındaki çocukları doğayla buluşturuyor. 1 Temmuz’da başlayan proje, çocukların doğayı tanımasını, toprakla bağ kurmasını, üretim süreçlerini öğrenmesini ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmasını hedefliyor.

MİNİKLER EĞLENCELİ VE UYGULAMALI OLARAK ÖĞRENİYOR

Yerel Tohum Merkezi uygulama alanında gerçekleşen proje, yerel tohumlarla sebze ve bitki yetiştirilmesini içerirken; toprak, su, güneş ve mevsimler gibi temel ekolojik kavramların eğlenceli ve uygulamalı olarak öğretilmesini sağlıyor. Çocuklar, bitkilerin bakım ve gelişim süreçlerini yakından takip ederek doğadan sofraya uzanan üretim döngüsünü bizzat deneyimliyor.

HATİCE ORDUKAN ANBARLI: “ÇOCUKLARIMIZIN TOPRAKLA BAĞ KURMALARINI SAĞLIYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görevli Tarım Teknikeri Hatice Ordukan Anbarlı, “Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız bu proje ile çocuklarımızın toprakla bağ kurmalarını sağlamak istedik. Aynı zamanda yerel tohumun önemini küçük yaşta aşılıyoruz. Etkinliğimiz kapsamında yumurta kabuklarından çimlendirme işlemini yapıyoruz, suyun önemini anlatıyor ve ardından fidelerimizi toprakla buluşturuyoruz. Çocuklar etkinlikte oyunlarla deneyimlenerek öğreniyorlar.