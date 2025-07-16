Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kıdemli vatandaşların sosyal hayatlarını renklendirmek ve kendilerini geliştirmeleri amacıyla açtığı Emek Kafe ile büyük beğeni topluyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin öncülüğünde hayata geçirilen Emek Kafe, Eskişehir’in kıdemli vatandaşlarına kaliteli ve keyifli vakit geçirme imkânı sunuyor. ESMEK tarafından açılan birbirinden farklı kurslar, kıdemli vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Kurslarda bir araya gelen katılımcılar, hem müzikle keyifli anlar yaşarken hem de kendilerini geliştirme imkânı buluyorlar.

Başkan Ayşe Ünlüce, “Kıymetli kıdemli vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarını desteklemek ve onlara yeni hobiler kazandırmak bizim önceliklerimiz arasında. Emek Kafe içerisinde açtığımız ESMEK Sağlıklı Yaş Alma Atölyeleri ile kıdemli vatandaşlarımız yeni bir yaşam alanına daha kavuşmuş oldular. Bizler açılan kurslar ve etkinliklerle hayatın her yaşta güzel olduğunu göstermek istiyoruz.” dedi.

Kıdemli vatandaşlar da kurslar sayesinde çok güzel vakit geçirdiklerini ifade ederek Başkan Ayşe Ünlüce’ye teşekkür ettiler.