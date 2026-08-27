Bursa'da Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda Batı Gelişim Bölgesi olarak da bilinen 'Ekokent' planlarının 18 aydır beklemede olduğunu belirterek sürecin hızlanması gerektiğini vurguladı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Şadi Başkan'la Kent Buluşmaları' programı kapsamında Fadıllı Mahallesi'nde yer alan NİLBEL Leylek Kafe & Restoran'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ve NİLBEL Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Baykal'ın da katıldığı buluşmada kentin imar planları, çevre sorunları, sanayi baskısı ve ulaşım projeleri masaya yatırıldı. Toplantının ana gündem maddesi ise kamuoyunda 'Ekokent' olarak bilinen Batı Gelişim Bölgesi oldu.

18 AYLIK GECİKME

Ekokent projesinin 2012 yılından bu yana yaklaşık 15 yıldır devam eden bir süreç olduğunu hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, geçmiş dönemde hazırlanan planların mahkeme tarafından yalnızca üç parseldeki yol düzenlemesi gerekçesiyle bozulduğunu, Nilüfer Belediye Meclisi olarak bu eksikliği giderip oy birliğiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiklerini ifade etti.

Planın yaklaşık 18 aydır Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bekletildiğini belirten Başkan Şadi Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Biz teknik düzenlemeyi yapıp meclisimizden oy birliğiyle geçirdik. Ancak dosya Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğinden beri 'yoğunluğu düşürelim', 'yeşil alanları kaydıralım' gibi gerekçelerle bekletiliyor. Sıfırdan bir plan yapıyor olsak yoğunluğun düşürülmesini ben de isterim. Ancak burada 15 yıllık kazanılmış haklar, alım-satım yapmış mülk sahipleri var. Burada emsali düşürdüğünüzde hak kayıpları doğacak, davalar açılacak ve bu süreç kente bir 5 yıl daha kaybettirecek. Bizim artık zaman kaybetme lüksümüz yok.'

'İMAR KANUNU AÇIK'

Gecikmenin bölgedeki ulaşım ve yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, İmar Kanunu'nun ilgili maddesini hatırlatarak Nilüfer Belediyesi olarak adım atacaklarını söyledi. Başkan Şadi Özdemir, 'Kanun çok açık: İlçe belediyesinden gelen imar planı kararları, büyükşehir belediye meclisi tarafından 3 ay içinde üst ölçekli planlara uygunluğu yönünden incelenir; 3 ay içinde karara bağlanmayan planlar onaylanmış sayılır. Dosyayı her ay komisyona yeniden havale ederek bu yasal sürenin arkasından dolanamazsınız. 18 aydır bekleyen bu plan için kanunun bize verdiği yetkiye dayanarak önümüzdeki hafta planı onaylanmış kabul edip askıya çıkacağız' dedi.

'PLAN İVEDİLİKLE YÜRÜRLÜĞE GİRMELİ'

Ekokent planlarının durmasının yalnızca arsa sahiplerini değil, bölgedeki mevcut yerleşim alanlarını da kilitlediğini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, 30 Ağustos Zafer, Kayapa ve Hasanağa hatlarındaki nüfus artışına dikkat çekti. Bölgede yaşayan on binlerce vatandaşın sabahları dar yollarda trafik çilesi çektiğini hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, kadastro yollarının kamulaştırma davalarıyla genişletilmesinin yıllar alacağını, ana arterlerin açılabilmesi için Ekokent planının ivedilikle yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydetti.

'NİLÜFER SANAYİ, KONUT VE ÇEVRE BASKISI ALTINDA'

Nilüfer topraklarının yalnızca yüzde 25'lik kısmının yerleşim, sanayi ve ticarete ayrıldığını, kalan büyük kısmının tarım ve orman alanı olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, kentin üzerindeki çevre ve sanayi yüküne de değindi. Sanayiye değil, verimli tarım topraklarının sanayileşmesine karşı olduklarını söyleyen Başkan Şadi Özdemir; TEKNOSAB gibi projelerin Karacabey ovasında yarattığı baskıyı eleştirerek, Osmangazi, Yıldırım, Kestel ve Gürsu gibi ilçelerde de yeni yaşam, kültür ve cazibe alanları oluşturulması gerektiğini, böylece Nilüfer üzerindeki aşırı göç ve konut yükünün dengelenebileceğini dile getirdi.