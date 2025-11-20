Muğla Milas Belediyesi vatandaşlarımızın talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ve çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un mahalle ziyaretlerinde tespit ettiği çalışma yapılması gereken alanlar, muhtar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştiren Milas Belediyesi, mahallelerimizi Çok Amaçlı Sosyal Alanlar ile donatıyor.

Bu doğrultuda önceki aylarda temeli atılan ve vatandaşlarımızın düğün, nişan, sünnet, toplantı, pazar yeri, organizasyon ve etkinlikler yapabileceği Derince Mahallesi Pazar Yeri ve Çok Amaçlı Sosyal Alan'ın yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Toplamda 900 m² civarında alana inşaa edilen Çok Amaçlı Sosyal Alan'ın çevresinde mutfak ünitesi, tuvalet, yemek pişirme alanı ve gelin odası da bulunuyor. Alanda çocukları da düşünen Milas Belediyesi, çocuk oyun grupları da kurarak çocukların gönlünce eğlenmesini sağlayacak.

ÇEVRE DUVARI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çalışmaların büyük bir kısmının tamamlandığı alanda beton erme çevre duvarı çalışmaları devam ediyor. Parke kaplama, aydınlatma ve oyun grubu kurulumunun yapılacağı alanda faaliyetlerin tamamlanmasının ardından açılış kurdelesi kesilecek.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, çalışmaların devam ettiği Derince Mahallesi Pazar Yeri Çok Amaçlı Sosyal Alan'ı ziyaret etti. Faaliyetlerin devam ettiği alanda 4. bölge koordinatörü Mustafa Akın ve Fen İşleri Müdürü Tunahan Gökkara'dan bilgiler alan Başkan Topuz, çalışmaların bir an önce tamamlanarak Derince'ye yakışır bis sosyal alanın hayata geçirileceğini belirtti.