Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı', Avrupa Sosyal Hizmetler Ödülleri'nde 196 proje arasında 'Ageing and Long-Term Care Excellence' (Yaş Alma ve Uzun Süreli Bakımda Üstün Başarı) kategorisinde finale kalarak uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yarışmaya 'A Sustainable Model for Active Ageing: The Mother City Approach' (Aktif Yaşlanma için Sürdürülebilir Bir Model: Anne Şehir Yaklaşımı) başlığıyla katıldı. Program, Avrupa genelinde yapılan değerlendirmede iyi uygulama örnekleri arasında yer alarak örnek bir sosyal hizmet modeli olarak gösterildi.

BÜYÜKŞEHİR'DEN MADRİD'DE ÖRNEK TEMSİL

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ödül töreninde, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu başarıyla birlikte Türkiye'yi uluslararası platformda temsil eden örnek yerel yönetimler arasında yer aldı.

2022 yılından bu yana 6 ilçe ve 14 merkezde uygulanan program; fiziksel aktivite seansları, beslenme danışmanlığı, psikolojik destek, fizyoterapist hizmetleri, kültürel atölyeler ve sosyal etkileşim etkinlikleriyle bugüne kadar 15 bin kadına ulaştı. Program özellikle 55 yaş üstü bireylerin sağlıklı, aktif, huzurlu ve katılımcı bir yaşam sürmelerini destekleyen yenilikçi yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

TOPLUMSAL BAĞI GÜÇLENDİREN YAKLAŞIM

Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı; sosyal izolasyonu azaltıyor, toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendiriyor, nesiller arası kültürel aktarımı destekliyor. Obeziteyle mücadelede kalıcı davranış değişimini de teşvik eden program, sağlıklı yaşamı öncelik haline getirerek ilaç kullanımının azalmasına katkı sunuyor.