Muğla'da depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin yıkım süreci başladı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Aile Hekimliği binası, deprem yönetmeliği doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda depreme dayanıksız bulunarak yeniden yapılmak üzere yıkılmaya başlandı. Yıkımına başlanan yapının, yaklaşık iki ay içinde tamamen kaldırılması planlanıyor.

Yıkımın ardından aynı parselde inşa edilecek yeni yapı, 3 bloktan ve toplam 5 kat olarak hizmet verecek. Toplamda 9 bin 514 metrekare kapalı inşaat alanına sahip olacak yeni huzurevi ve bakım merkezi, yaşlı bireylerin fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde planlandı.

YENİ MERKEZ; SAĞLIK BİRİMLERİ, SOSYAL ALANLAR VE KONFORLU KONAKLAMA İMKÂNLARIYLA HİZMET VERECEK.

Yeni tesis tamamlandığında; modern donanımı, sosyal alanları ve sağlık hizmet birimleriyle, Muğla’daki yaşlı bireylerin yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacak kapsamlı bir merkez haline gelecek.

Sağlık hizmetleri kapsamında: doktor, hemşire, fizyoterapist, psikolog veya psikiyatrist, müşahade alanı ve geçici muhafaza odası bulunacak. Gündüzlü bakım ünitesinde: dinlenme odaları, grup çalışma alanı ve yaşlı bakım bölümleri yer alacak. Sosyal alanlar olarak: açık ve kapalı spor alanları, sosyalleşme ve dinlenme salonları, kuaför ve berber hizmeti sunulacak. Destekleyici hizmet alanlarında: çamaşırhane, ütü odası ve açık aktivite alanları bulunacak.

BAŞKAN ARAS: “YAŞ ALMIŞ BÜYÜKLERİMİZ İÇİN DAHA GÜVENLİ VE ÇAĞDAŞ BİR YAŞAM ALANI İNŞA EDİYORUZ”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yıkımı başlayan Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkeziyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Mevcut binanın deprem güvenliği açısından yetersiz olması, hem sakinlerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği açısından acil bir müdahale gerektiriyordu. Bu nedenle hızlıca harekete geçerek yıkım sürecini başlattık. Yeni projeyle sadece fiziki bir yapı inşa etmiyoruz; sosyal donatıları, sağlık birimleri ve bakım alanlarıyla birlikte, büyüklerimizin huzur içinde yaşayabileceği çağdaş ve güvenli bir yaşam alanı kuruyoruz. Muğla'da her yaştan yurttaşımıza yakışan hizmeti sunmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”