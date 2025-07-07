PTT AŞ, "AKDENİZ 2025 (Akdeniz’in Kaynakları)" konulu anma pulu ve ilkgün zarfını tedavüle sundu. İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, "AKDENİZ 2025 (Akdeniz’in Kaynakları)" konulu 35 TL (54 x 84 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 70 TL bedelli ilkgün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde bugün itibariyle satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Güllük PTT Müdürlüğü/ANTALYA adresinde "AKDENİZ 2025 (Akdeniz’in Kaynakları) 07.07.2025 ANTALYA" ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.