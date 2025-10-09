Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kadınlar Güçleniyor Kent Eşitleniyor' vizyonuyla Milas Bozbük'te ziyaretlerine başlayan Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü, kırsal mahallelerde kadınlar ve çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Merkezden kırsala herkese hizmet götürmeyi hedefleyen Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü ile kadınlar ve çocuklarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. İlk durağı Milas'ın Bozbük Mahallesi olan otobüs; Yatağan Akgedik, Ortaca Yeşilyurt, Bodrum Dirmil ve Ula Esentepe mahallelerinde de kadınlar ve çocuklarla buluştu.

GEZİCİ DA(YA)NIŞMA OTOBÜSÜ'NDE NELER VAR?

Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü'nde kadınlar için; psikolojik ve sosyal destek görüşmeleri, sağlık ve danışmanlık hizmeti, hukuki haklar ve fırsatlar hakkında bilgilendirme, ayrıca güçlenme ve dayanışma buluşmaları düzenleniyor.

Çocuklar için ise; yaratıcı atölyeler, psikolojik destek ve rehberlik, sosyal etkinlikler ve paylaşım alanları otobüs içerisinde yer alıyor. Böylece kadınlar kendilerine yönelik destek hizmetlerinden faydalanırken, çocuklar da güvenli ve eğitici bir ortamda vakit geçirme imkânı buluyor.

ÖZEL GÜNLERDE ÖZEL ETKİNLİKLER

Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü, içerisinde yer alan etkinlikler ve hizmetlerin yanı sıra, yaklaşan özel günler için çocuklara özel programlar da düzenliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte çocuklar için hazırlanan Cumhuriyet Atölyelerinde, hem değerler eğitimi verilecek hem de Cumhuriyet'in anlamı ve kazanımları yaratıcı etkinliklerle çocuklara aktarılacak.

BAŞKAN ARAS: 'KADINLARIN GÜÇLENMEDİĞİ YERDE GERÇEK KALKINMA OLAMAZ'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projenin kadın ve çocuklara doğrudan temas eden önemli bir sosyal belediyecilik örneği olduğunu vurguladı.

Başkan Aras, 'Kadınların güçlenmediği, çocukların güvenle büyümediği bir yerde gerçek kalkınmadan söz edemeyiz. Gezici Da(Ya)Nışma Otobüsü ile amacımız, merkezden en uzak mahalleye kadar eşit hizmeti ulaştırmak ve her yaştan yurttaşımızın yanında olduğumuzu hissettirmek. Kadınların sosyal, psikolojik ve hukuki anlamda desteklenmesi, kent yaşamında eşit fırsatlara sahip olması bizim için öncelikli bir hedef. Çocuklarımız ise Cumhuriyet'in geleceği; onların özgür, mutlu ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi en büyük sorumluluğumuz.' dedi.