Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükşehir Caddesi'nde yürütülen altyapı ve asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, ilçenin altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Selçuklu'ya daha iyi bir hizmet için özverili bir şekilde çalışan ekipler, ana arterler başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki cadde ve sokaklarda bulunan yollarda yenileme ve asfalt kaplama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler planlanan yol yapım ve yenileme çalışmaları kapsamında Büyükşehir Caddesi'nde yol genişletme ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında ekipler Büyükşehir Caddesi üzerinde 1.200 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışmalarla 620 metre uzunluğundaki yol 10 metre genişletildi. Altyapı çalışmaları tamamlanan yolda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri caddeye sıcak asfalt serimi yapıyor.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi ve gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra sıcak asfalt çalışmalarında inşallah son noktayı koyacaklarını belirterek, 'Bu yıl 100 bin ton asfalt hedefimiz vardı. Şu anda 70 bin tonu tamamlamış durumdayız. Şehir merkezindeki ana arterlerimizde ve sokaklarımızda hem de dış mahallelerimizde çok yoğun bir çalışmayı gerçekleştirdik ve bu yoğun çalışmalarla birlikte de inşallah hedeflerimize ulaşmış durumdayız. Tüm ekiplerimize, Fen İşleri Müdürlüğümüze, müteahhitlerimize, burada görev alan tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum' dedi.