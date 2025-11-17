Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni uzun bir hukuk mücadelesinden sonra devralarak daha kaliteli hizmet sunabilmek için başlattığı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde devraldığı günden bu yana birçok birimin koordinasyonuyla altyapıdan çevre düzenlemesine, güvenlikten yolcu konforuna kadar pek çok alanda önemli iyileştirmeler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin koordineli çalışmalarıyla Fethiye Şehirlerarası Otobüs Terminali, hem yolcular hem de terminal esnafı için daha güvenli ve konforlu bir yapıya doğru hızla dönüşüyor.

ALTYAPI VE GÜVENLİK YENİLENDİ

Terminalde internet, kamera ve elektrik hatlarında büyük ölçüde yenileme yapıldı. İnternet ve kamera altyapısı tamamen elden geçirilirken, yaklaşık 36 adet güvenlik kamerasının montajı tamamlandı. Güvenlik ofisine canlı izleme monitörü yerleştirildi ve terminal giriş çıkışlarında bariyer sistemleri yenilendi.

Turnike alanı tel örgüyle kapatılarak güvenli hale getirildi, açıkta bulunan elektrik kabloları beton ve pano içerisine alınarak riskler ortadan kaldırıldı. Terminaldeki bazı noktalarda kırık mazgallar yenilendi, X-Ray alanında düzenleme yapılarak beton zemin seramikle kaplandı. Güvenlik personeli eğitimlerinin ardından personelin sertifikalandırma süreci başlatıldı.

KAPSAMLI YAPISAL VE ÇEVRESEL DÜZENLEMELER YAPILDI

Ekiplerin koordineli çalışmasıyla terminal genelinde çok sayıda yapısal düzenleme yapıldı. Peron sayısı 9'dan 13'e çıkarıldı, bozuk kaldırımlar yenilendi, kilit parke döşemeleri gerçekleştirildi. Terminal otoparkında yaya yolu çizgileri, yönlendirme levhaları ve acil toplanma alanı işaretlemeleri yapıldı.

Depolama alanında bozuk zeminler iş makineleriyle iyileştirildi; terminal içindeki kırık ve çamurlu bölgeler doldurularak düzenlendi.

YOLCU KONFORU İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Yolcu bekleme salonu, mescit ve bebek bakım odasında tamirat ve boya çalışmaları tamamlandı; klima montajları yapılarak bu alanlar modern bir görünüme kavuşturuldu. Ayrıca yeşil alan planlaması yapılarak peyzaj çalışmaları tamamlandı.