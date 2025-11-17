Bursa Nilüfer Belediyesi ve Akbank Sanat'ın iş birliğiyle başlayan çocuk atölyeleri, sanatı Pancar Deposu'nda çocuklarla buluşturdu. 'Akbank Sanat Her Yerde' mottosuyla Nilüfer'de ilk kez düzenlenen etkinlikler, Aralık ve Ocak aylarında da devam edecek.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, kültür sanat alanındaki çalışmalarına bir yenisini ekleyerek Akbank Sanat ile anlamlı bir iş birliğine imza attı. İki kurumun gerçekleştirdiği ortak proje kapsamında 'Akbank Sanat Her Yerde' mottosuyla düzenlenen Akbank Sanat Atölyeleri, Pancar Deposu'nda çocuklarla buluştu.

Yürütücülüğünü Merve Salihoğlu'nun üstlendiği gün boyu süren etkinliklere çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Günün ilk atölyesi olan 'Küçük Şeylerin Peşinde: Uzakta Ne Var?' atölyesine katılan çocuklar; 'Uzak ne demek olabilir?' sorusundan yola çıkarak, hayallerinden, günlük yaşamlarından ve masallardan örneklerle kendi 'uzak' kavramlarını oluşturdu. Doodle tekniğiyle özgün çizimler üreten çocuklar, hayal güçlerini özgürce ifade edebilme imkanı buldular.

İkinci atölyeye katılan çocuklar ise Bursalı ressam Hale Asaf'ın yaşamını ve eserlerini keşfetti. 'Hale Asaf'tan İlhamla Bursa Manzaraları' başlıklı atölyede çocuklar, sanatçının renk, biçim ve kübik yaklaşımını inceledikten sonra günümüz Bursa'sından ilham alarak kendi baskı çalışmalarını ortaya koydu. Renkli kağıtlar ve çeşitli baskı teknikleriyle üretilen kübik kompozisyonlarda çocuklar özgün bakış açılarını yansıttılar.

Nilüfer Belediyesi ve Akbank Sanat tarafından düzenlenen atölyeler Aralık ve Ocak aylarında da Pancar Deposu'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.